Reißt die Region Hannover am Wochenende den 35er-Grenzwert?

Hannover

Die Corona-Inzidenz in der Region Hannover steigt weiter. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 34,4. Damit könnte am Wochenende die 35er-Marke gerissen werden. Liegt die Inzidenz an drei Tagen in Folge darüber, gelten wegen des hohen Infektionsgeschehens neue Verschärfungen.

In Niedersachsen steigen die Corona-Inzidenzzahlen ebenfalls weiter deutlich. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der landesweite Sieben-Tage-Inzidenzwert am Freitag bei 14,9, am Donnerstag hatte er bei 13,9 gelegen.

Lesen Sie auch: Diese Regeln gelten, wenn Hannover die 35er-Inzidenz überschreitet

Der Landkreis Lüneburg war Spitzenreiter bei den Neuinfektionen mit einem Inzidenzwert von 41,8. Danach folgten die Region Hannover mit 34,4 und der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 28,4. Die Landkreise Friesland und Lüchow-Dannenberg hatten einen Inzidenzwert von 0,0. Im Landkreis Rotenburg waren es 2,4.

Niedersachsen will vorerst am Corona-Stufenplan festhalten

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann will durch Änderungen am niedersächsischen Corona-Stufenplan ein rasches Inkrafttreten neuer Beschränkungen in Zukunft vermeiden. Das sollte geschehen, bevor die steigenden Infektionszahlen in einzelnen Regionen „wieder eine Marke erreichen, die mit spürbaren Einschränkungen oder gar Schließungen verbunden ist“, sagte der CDU-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ vom Freitag.

Nach Althusmanns Vorstellungen könnten die Grenzen im Stufenplan verschoben werden, damit Einschränkungen erst bei einer höheren Inzidenz greifen. Das könnte bedeuten, dass die bisherigen Regeln der Inzidenz-Stufe von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen erst ab 50 gelten, die Regeln der bisherigen Stufe 50 erst ab 100.

Von NP/dpa/ewo