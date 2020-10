Hannover

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) arbeitet augenscheinlich hart an der Grenze dessen, was möglich ist: Laut Geschäftsführerin Petra Kristandt ist die Nachfrage nach Beratung so hoch, „dass es sein kann, dass sie in Hannover für gefragte Themen einen Termin im Januar angeboten bekommen“.

Gefragt seien seit Monaten vor allem Themen rund um Reisen und Veranstaltungen im Zeichen der Corona-Pandemie. Darum drehe sich der größte Teil Gespräche mit Ratsuchenden, es gebe bis zu 700 Telefonberatungen pro Woche und dazu 700 Beratungen in den elf Beratungsstellen. Kristandt: „Wir merken in der Krise, wie gefragt wir sind – das zeigt, wie viel Vertrauen die Verbraucher in uns haben!“ Dazu kommen Sorgen und Fragen, wenn etwa in der Krise der Job verloren geht, Kurzarbeit angesetzt ist oder Aufträge wegbleiben.

Um diese Arbeit zu leisten, hat die VZN umgerechnet auf Vollzeitstellen tatsächlich nicht mehr als 20 bis 22 Mitarbeiter im Einsatz. Kristandt zur NP: „Ich bräuchte mindestens zehn mehr.“ Doch dafür fehle das Geld – und das, was die VZN manchmal noch zu ihrer Grundfinanzierung von 1,5 Millionen Euro am Ende eines Jahres noch obendrauf bekommt, hängt wortwörtlich vom Zufall ab.

Anteil an Glücksspiel

Im Niedersächsischen Glücksspielgesetz ist – wie etwa auch für Kultur-, Sport-, Umwelt und Filmförderung - festgelegt, dass die VZN über den fixen Betrag hinaus noch einen prozentualen Anteil bekommt, wenn das Land mehr als 147 Millionen Euro Einnahmen aus dem Glücksspiel erzielt. In den letzten Jahren seien das meist 100.000 Euro gewesen, letztes Jahr mal 200.000. Aber die Höhe der jährlichen Glücksspielabgabe für das Land ist ungewiss und damit für Kristandt nicht wirklich kalkulierbar: „Das hängt davon ab, wie stark die Niedersachsen Lotto spielen. Damit kann man vielleicht Computer kaufen, aber keine Stellen planen.“

Halbe Million fehlt

Die Grundfinanzierung ist seit 2013 unverändert – während laut der Geschäftsführerin die Personalkosten ständig steigen. „Das ist unser Hauptproblem, das merken wir in der Krise extrem“. Wenn jemand ausscheidet, werde die Stelle oft nicht wiederbesetzt, wenn, dann meistens nur noch in geringerem Umfang als zuvor. Für Verlässlichkeit und Aufrechterhaltung des schon jetzt schwierigen Zustands bräuchte die VZN laut Kristandt „mindestens 500.000 Euro mehr im Jahr“ – und zwar zuverlässig, nicht vom Zufall abhängig.

Beratung gefährdet

Randolph Fries, Vorsitzender des Vorstands der VZN sagt es deutlich: „Die Verbraucherzentrale ist für zahlreiche verbraucherrechtliche Themen erster und vor allem vertrauenswürdiger Ansprechpartner. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“ Dieser Stellenwert spiegele sich allerdings nicht in der finanziellen Ausstattung der VZN. „Seit Jahren kämpfen wir für eine Erhöhung der institutionellen Förderung. Eine funktionierende, unabhängige Verbraucherberatung und der Erhalt des Beratungsstellennetzes sind bald nicht mehr möglich“, warnt Fries.

Von Ralph Hübner