Hannover

Ganz Spanien gilt ab Sonntag wieder als Risikogebiet, Zypern sogar als Hochinzidenzgebiet. Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Spanien zunächst in die niedrigste von drei Risikostufen ein. Der Grund: Die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) liegen über 50.

Praktische Folgen für Spanienurlauber ergeben sich bisher kaum. Für Reisebüros hingegen hat die Einstufung als Risikogebiet durchaus Folgen: „Die Euphorie und Lust auf Urlaub sind definitiv gehemmt. Das merken wir bereits seit den vermehrten Medienberichten zur Delta-Virusvariante“, berichtete Wolfgang Boye vom WB Reiseservice. Die Kunden seien verunsichert. Die deutlich ansteckendere Virusvariante breitet sich derzeit in Spanien aus. Nach Recherchen der Zeitung „El País“ macht sie derzeit etwa 32 Prozent aller Neuinfektionen aus. Das ist zwar noch weniger als in Deutschland, aber Experten sind sich sicher, dass sie bald wie in ganz Europa auch in Spanien dominierend sein wird.

„Menschen verfallen in Schockstarre“

Boye rate seinen Kunde deshalb, Reisen nur mit einem sogenannten Flex Tarif zu buchen. Damit haben Urlauber die Möglichkeit, die gebuchte Reise bis 14 Tage vor Anreise gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Doch seine Befürchtung bleibt: „Es könnte gut passieren, dass Menschen, die eigentlich geplant hatten zu reisen, nun wieder in eine Schockstarre verfallen.“

Generell sei die Entwicklung für Reisebüros hochproblematisch: „Die Zukunft der Touristikbranche bleibt ungewiss und unsicher“, sagt auch Sascha Ziesenihs vom Reisebüro Döhren (Bernwardstraße 18). Dass Spanien als Risikogebiet eingestuft wurde, könne eine Storno-Flut auslösen: „Das heißt für uns, dass wir unsere Provisionen und damit das bereits erarbeitete Geld zurückzahlen müssen“, erklärt er.

Und auch für Neubuchungen sehe es nicht gut aus: „Die Angst der Kunden ist da“, sagt Ziesenihs. In Beratungsgesprächen gehe es oft vor allem um Einreisebeschränkungen, Quarantäne und Corona-Tests. So auch bei Boye: „Das Reisen ist komplexer geworden, also sind auch die Beratungsgespräche intensiver.“ Damit alle Fragen geklärt werden könnten, nehme ein Beratungsgespräch mindestens 30 Minuten in Anspruch. Dabei mache Ziesenihs seinen Kunden aber auch Hoffnung: „Die Einstufung in ein Risikogebiet heißt ja nicht, dass das Reisen überhaupt nicht mehr möglich ist.“

Auch im JMS Reisebüro an der Marktstraße bleiben die Mitarbeitenden noch optimistisch: „Solange die Reisenden nicht in Quarantäne müssen, bleibt uns vorerst eine Menge Stress erspart“, sagte eine Mitarbeiterin. Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht.

Das sind die Corona-Risikogebiete Für zahlreiche Länder gibt es verschärfte Einreiseregeln, weil die Corona-Infektionszahlen dort besonders hoch sind. Dabei unterscheidet das Robert-Koch-Institut in vier Kategorien für Corona-Risikogebiete (Stand 09.07.2021): 1) Hochinzidenzgebiete: Ägypten

Argentinien

Bolivien

Chile

Costa Rica

Ecuador

Fidschi

Indien

Iran

Kolumbien

Kuwait

Malaysia

Malediven

Mongolei

Oman

Paraguay

Peru

Portugal

Russische Föderation

Seychellen

Sri Lanka

Sudan

Suriname

Syrische Arabische Republik

Tansania

Tunesien

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

Zypern 2) Länder Europas, die als Risikogebiete eingestuft sind: Andorra

Belarus

Frankreich - die folgenden Überseegebiete gelten als Risikogebiete: Réunion, Französisch-Guayana, St. Martin

Irland - hier die Regionen Border, Dublin, Mid-East, Mid-West, Midland

Kroatien - hier die Gespanschaft Zadar

Niederlande - hier das Überseegebiet Sint Maarten

Norwegen - hier die Provinzen Agder und Rogaland (seit 4. Juli)

Portugal - hier Metropolregion Lissabon, Azoren

Russische Föderation

Schweden - hier die Provinzen Norrbotten, Värmland

Spanien inkl. Balearen und Kanaren

Türkei 3) Virusvarianten-Gebiete Botsuana

Brasilien

Eswatini

Lesotho

Malawi

Mosambik

Namibia

Sambia

Simbabwe

Südafrika

Uruguay 4) Nicht-mehr Risikogebiete Saudi-Arabien

Schweden: Provinz Kronoberg Eine Aufstellung des Robert-Koch-Instituts mit allen Risikogebieten weltweit finden Sie hier

Doch mit Blick auf den Herbst, machen sich Mitarbeitende in Reisebüros bereits jetzt Sorgen. Reisebüroinhaber Boye fürchtet: „Die Auswirkungen der Europameisterschaft und die Entwicklung der Delta-Variante könnten eine vierte Corona-Welle mit sich bringen, die das Reisen erneut schwierig gestaltet.“ Sollte sich die Lage in Spanien weiter verschlechtern, droht auch dort die Einstufung als Hochinzidenzgebiet.

Von Sophie Peschke