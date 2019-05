Hannover

Am Dienstag haben Beamte der Polizei Reisebusse am ZOB in Hannover kontrolliert. Elf Busse wurden beanstandet, zwölf Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Sozialvorschriften eingeleitet.

Zu den Verstößen gehören fehlende Arbeitszeitnachweise oder Ruhezeiten der Busfahrer. Sieben Fahrer legten zu spät Pausen ein, ein Mal wurde die Lenkzeit überschritten, drei Mal fehlten die Nachweise, ein Mal fehlte sogar die Fahrerkarte. Zudem gab es fünf Mängelmeldungen aus technischen Gründen.

Gegen einen ausländischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von eva