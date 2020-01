Reise-Storno: „Versichert ist nicht die Hoffnung auf Heilung“

HANNOVER

Lisa Müller (60) (Name geändert) hatte trotz ihrer Rückenbeschwerden, die Hoffnung ihren Urlaub nicht absagen zu müssen. Am 26. Dezember 2017 waren die stechenden Schmerzen so stark, dass sie zum Arzt gehen musste. Die Diagnose: Hexenschuß (Lumbago).

Ob ihr Urlaub auf Gran Canaria am 10. Januar 2018 gefährdet sei?, fragte sie den Arzt. Und genau um diese Antwort geht es im Prozess des Ehepaars Müller gegen die HDI. Denn dort hatten die Eheleute eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen.

Versicherung glaubt dem Arzt nicht

Die Reise fand nicht statt. Die Versicherung erstattete 1238,40 Euro der Kosten zurück. Auf 619 Euro blieben die Müllers sitzen. Die Begründung der Versicherung in Hannover: Versichert sei nicht die Hoffnung auf Heilung. Wenn das Ehepaar die Reise sofort nach Kenntnis des Leidens storniert hätte, wären die Stornokosten deutlich geringer ausgefallen. Die HDI beruft sich auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), dass der Versicherte so früh wie möglich eine Krankheit, die ihn an der Reise hindert, melden muss.

Das sieht Lisa Müller anders und klagt nun vor dem Amtsgericht Hannover auf Zahlung der 619 Euro. Amtsrichterin Catharina Erps muss nun klären, ab wann feststand, dass Lisa Müller den Urlaub nicht antreten konnte.

Gutachten wäre höher als der Streitwert

Laut den Akten soll der Arzt am 26. Dezember gesagt haben, dass das Leiden bis zum Reiseantritt in den Griff zu bekommen sei. Auf Nachfrage der HDI habe der Arzt dann erklärt, dass erst am 10. Januar 2018 (also am Abreisetag) sicher gewesen sei, dass seine Patientin nicht reisen konnte. Die Versicherung zweifelt diese Aussage an.

Also wird beim nächsten Termin der Arzt gehört. Und dann könnte ein ärztliches Gutachten folgen. Allein das Gutachten würde sicher mehr kosten, als der eigentliche Streitwert. Dazu kommen noch die Anwalts- und Verfahrenskosten. Viel Aufwand um eine relativ kleine Summe.

