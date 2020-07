Reifenstecher wird zum Mörder: Alexander Wart kaltblütig erschossen

Hannover

Die überdachte Bank am Eingang der Berufsbildenden Schulen 14 im Roderbruch ( Groß-Buchholz) war der Ort, an dem sich Alexander Wart gerne mit Freunden traf. So war es auch am 27. Februar 1995. An jenem Freitagabend saß der 19-Jährige dort mit einem Kumpel (17), um ein Bier zu trinken. Am Ende des Tages ist der Auszubildende tot. Erschossen von einem Mörder, der bis heute unbekannt geblieben ist. Der Ablauf des Tötungsdelikts war vor vier Jahren sogar rekonstruiert worden von einem Team der Operativen Fallanalyse – kurz OFA – des Landeskriminalamts ( LKA) Niedersachsen.

Was war am Tatabend passiert? Als Alexander Wart und sein Freund gegen 21.25 Uhr auf der Bank vor der Schule am Ende der Straße Nußriede ihr Bierchen tranken, hörten sie plötzlich ein Geräusch. Es war ein Zischen, das von der Straße kam. Ein Unbekannter zerstach den rechten Vorderreifen eines geparkten roten Opel Kadett, das Auto des 19-Jährigen.

Eingang zur BBS 14: Hier traf sich Alexander Wart am 27. Februar 1995 mit einem Freund, um Bier zu trinken. Wenig später ist er tot. Quelle: Mahrholz

Anschließend ging der Reifenstecher weg. Auf dem Berufsschulparkplatz stellten Alexander Wart und sein Begleiter den Unbekannten zur Rede. Er verlangte, dass der Täter den Schaden ersetzt. Während der verbalen Auseinandersetzung zückte der Mann eine Waffe. Er bedrohte den 19-Jährigen und seinen Freund. Alexander Wart glaubte, es handelt sich nur um eine Gaspistole und sagte das seinem Gegenüber auch. Tatsächlich war es eine scharfe Waffe: Zwei Schüsse gab der Unbekannte damit aus nächster Nähe ab.

Zwei Schüsse, ein Treffer

Alexander Wart wird von einer Kugel in der Brust getroffen, bricht zusammen. Sein Freund berichtete später der Polizei, dass der Schütze anschließend seelenruhig den Tatort verließ und in Richtung Karl-Wiechert-Allee ging. Der schwer verletzte Azubi blieb unterdessen blutüberstömt am Tatort liegen, wo er wenig später verblutete.

Tatort: An dieser Stelle des BBS-Parkplatzes wurde der 19-Jährige von dem Unbekannten kaltblütig erschossen. Quelle: Mahrholz

Gleicher Ort, gleiche Zeit, 20 Jahre später: Ein OFA-Team stellt den Mord an Alexander Wart nach. Ziel der LKA-Beamten, die häufig mit Profilern verglichen werden, aber mehr sind, ist es, das Geschehen von damals auf objektive Füße zustellen. Mit ihrer Arbeit unterstützen sie die Mordermittler in dem Fall: „Unser Anliegen ist es immer, das Fallverständnis für die Kollegen transparent zu machen und Ermittlungshinweise zu erarbeiten, die vorher noch nicht im Fokus standen“, sagt Carsten Schütte (59), Leiter der Operativen Fallanalyse.

Fall unter die Lupe genommen: Carsten Schütte und seine Kollegen von der Operativen Fallanalyse des LKA Niedersachsen stellten das Verbrechen an Alexander Wart am Originalschauplatz nach. Eine heiße Spur auf den Täter hat sich daraus bislang nicht ergeben. Quelle: Mahrholz

Im Mordfall Wart wurde der komplette Tatort rekonstruiert. Beispiel: „Dafür haben wir einen baugleichen Opel Kadett an die Straße gestellt und mit verschiedenen Werkzeugen Reifen zerstochen“, erklärt der Kriminalhauptkommissar. Damit sollte abgeklärt werden, inwieweit das Zischen im Bereich der Bank am Eingang der Schule überhaupt wahrzunehmen war.

Bei dem Tötungsdelikt an der Nußriede hatten die Fallanalytiker etwas, was nicht immer so ist: Sie hatten den vollständigen Tatablauf. „Wir hatten als Basis die Zeugenaussage. Daher gab es bei dieser Fallanalyse eine andere Herangehensweise“, berichtet Claudia Baumann (49), stellvertretende OFA-Leiterin, die vor vier Jahren zum Analyse-Team im Fall Wart gehörte.

Die Rekonstruktion am Originalschauplatz wurde auch auf Video aufgezeichnet. Der Film diente allerdings nur der internen Dokumentation.

Operative Fallanalyse Seit rund 20 Jahren gibt es die Operative Fallanalyse (OFA) beim Landeskriminalamt Niedersachsen. Kriminalhauptkommissar Carsten Schütte und seine Kollegen unterstützen überwiegend Mordkommissionen bei den Ermittlungen aktueller Tötungsdelikte. Außerdem nehmen sich die Fallanalytiker – wie beim Verbrechen an Alexander Wart im Roderbruch – immer wieder ungelöste Altfälle („Cold Cases“) vor. Ob gerade geschehen oder lange zurückliegend: Das OFA-Team versteht sich stets als Dienstleister der Kollegen in den jeweiligen Kommissariaten. Oftmals werden Fallanalytiker in der Öffentlichkeit mit Profilern verglichen – dabei sind sie mehr. Das Profiling ist nur ein Teil der Tätigkeit der OFA: „Tatsächlich geht die Arbeit eines polizeilichen Fallanalytikers deutlich darüber hinaus, die Erstellung des Täterprofils ist lediglich ein möglicher Arbeitsschritt“, sagt Schütte. Mordermittler wollen häufig von den Fallanalytikern wissen, was im konkreten Fall passiert ist, wie der Tatablauf war? Oder ob es verbindende Elemente zu anderen Taten gibt? „Wir Fallanalytiker betrachten die Tat mit einem möglichst ganzheitlichen Blick. Wir wollen helfen, den Fall zu verstehen und seine charakteristischen Elemente zu erkennen“, so der Kriminalhauptkommissar. Das OFA-Team hat in den vergangenen 20 Jahren an der Aufklärung mehrerer spektakulärer Verbrechen mitgearbeitet. Dazu zählen 2004 die Sexualmorde an der achtjährigen Levke und dem gleichaltrigen Felix aus Cuxhaven sowie 2012 an der elfjährigen Lena aus Emden. Auch den Fall um den siebenfachen Mord in einem China-Restaurant in Sittensen (2007) knackten Schütte und seine Kollegen mit. Bei der Suche nach dem Göhrde-Mörder leisteten die Fallanalytiker ebenfalls zwei Jahre lang Unterstützung. .

Die Hoffnung, den Täter fassen zu können, hatten die Mordermittler im Fall Alexander Wart schon kurz nach dem Verbrechen. Es war ein Phantombild vom Täter veröffentlicht worden. Daraufhin meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei. Er berichtete, den Verdächtigen in einer Telefonzelle im Roderbruch gesehen zu haben.

Hinweis: Festnahme nach Mord

Dort wurde auch ein Mann festgenommen. Anschließend gab es eine Gegenüberstellung mit dem 17-jährigen Tatzeugen. Allerdings konnte der Azubi den Verdächtigen nicht als Schützen identifizieren.

Außerdem hatten die Ermittler ihm Bilder vorgelegt, die Personen zeigten, die durch Sachbeschädigungen an Autos aufgefallen waren. Auch hier konnte der Freund des Opfers niemanden wiedererkennen. Schließlich wurde noch eine Belohnung von 5000 D-Mark ausgelobt für den Hinweis, der zum Mörder von Alexander Wart führt. Ohne Erfolg.

Polizei startet 2016 neuen Aufruf

Mit den Erkenntnissen der Fallanalytiker vom Landeskriminalamt starteten die Mordermittler 2016 einen neuen Versuch, den Täter doch noch zu finden. Sie gingen noch einmal mit dem Tötungsdelikt Alexander Wart an die Öffentlichkeit. Auf die Spur des Mannes, der den Lehrling aus dem Gewissen hat, brachte es die Beamten aber wieder nicht.

Von Britta Mahrholz