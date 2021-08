Hannover

Auf die Flasche gekommen: Der hannoversche Reifenhersteller Continental hat mit einem Partner ein Verfahren entwickelt, bei dem Kunststoffflaschen aus PET (Polyethylenterephthalat, etwa die bekannten 0,5 bis 1,5-Liter-Mineralwasserflaschen) Eingang in die Reifenproduktion finden können.

Die Flaschen werden zu Polyester-Kunststoffgarn verarbeitet, welches in die Reifenkarkassen eingebacken wird und Formstabilität und Sicherheit gewähren soll. Das geschieht schon heute, doch nicht mit wiederaufbereitetem Kunststoff-“Abfall“, sondern mit frisch aus Erdöl gewonnenem Polyester.

Ohne Chemie

Das neue Polyestergarn werde über einen neuen mechanischen Prozess aus den Kunststofflaschen gewonnen – ganz ohne Chemie wie bisher erforderlich. Es könne herkömmliches Polyester voll ersetzen, sei geeignet für die hohen mechanischen Anforderungen der Reifen (formstabil unter hoher Belastung und bei hohen Temperaturen). So werde aus einer PET-Kunststoffflasche ein PET-Hochleistungswerkstoff.

Möglich, aber ...

„Bereits ab 2022 sind wir in der Lage, aus recycelten PET-Flaschen gewonnenes Material in der Reifenproduktion einzusetzen“, sagt Andreas Topp, Leiter des Bereichs Material, Prozessentwicklung und Industrialisierung in der Reifensparte.

Ab wann es tatsächlich Conti-Reifen mit dem aus PET-Flaschen gewonnenen Garn geben wird, ist offen: Conti will es „ermöglichen“, dass so produziert werden kann – damit sei laut Conti-Pressesprecher Henry Schniewind „nicht gesagt, was und wann“, also welche Art Reifen und wie viele künftig mit dem Kunststoffflaschen-Polyester aufgebaut werden.

Allerdings würden es wohl erst mal Pkw-Reifen sein – Hochbelastungsreifen für Lkw, Trucks, Busse erforderten weiter ein Stützgeflecht aus Strahl. Ziel sei aber, „alle Reifenwerke bis 2050 so umzustellen, dass sie zu hundert Prozent erneuerbare oder recycelte Stoffe verwenden“.

Der potenzielle Spar-Effekt

Der Ressourcen-Spar-Effekt des neuen Reifengarns: Ein herkömmlicher, durchschnittlicher Pkw-Reifen enthält laut Continental derzeit etwa 400 Gramm Polyestergarn. Für einen Satz Reifen (also vier Stück) würden dann etwa 60 PET-Flaschen verwendet werden. Zuletzt produzierte der Automobilzulieferer rund 120 Millionen Pkw-Reifen im Jahr. Sollten alle mit dem neuen Garn gefertigt werden, bräuchte Conti dafür gut 1,8 Milliarden PET-Flaschen.

Laut Schniewind gibt es noch andere Rohstoffe/Materialien, die man an Stelle des Polyester aus Mineralöl für den Karkassenaufbau einsetzen könnte, etwa Bio-PET, das biologisch abbaubar sei.

Partner aus China

Entwickelt worden sei das Verfahren in Partnerschaft mit der chinesischen Firma OTIZ (Oriental Industries, Suzhou bei Shanghai), einem Faserspezialisten und Textilhersteller, der zunächst auch Lieferant des Garns sein soll. OTIZ fertige schon für die Automotive-Branche, etwa Reifencordgewebe, Garn für Airbags und Sicherheitsgurte.

Das Verfahren

Und das ist das Prinzip des neuen Verfahrens: Für das Recycling werden die PET-Flaschen sortiert, die Verschlusskappen entfernt und die Flaschen dann maschinell gereinigt, zerkleinert, eingeschmolzen und zu Granulat gemacht. Darauf folgt die sogenannte „Festkörper-Polymerisation“ (erzeugt aus kurzkettigem langkettigen Kunststoff) und ein Spinnprozess, der den gewünschten Polyesterfaden erzeugt.

Tests bestanden

Labor- und Reifentests hab laut Continental gezeigt, dass diese Fasern ebenso leistungsfähig seien wie die bisher verwendeten Fasern. Sie hätten „die gleiche Qualität wie PET-Neuware, sind ebenso stabil und aufgrund ihrer Bruchfestigkeit, Zähigkeit sowie thermischen Stabilität besonders gut für Reifen geeignet“, heißt es dazu.

Auf der Automobilausstellung IAA in München (7.bis 12. September) soll dann ein „Konzeptreifen mit Polyestergarn aus recycelten PET-Flaschen“ der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Konkurrenz

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur „dpa“ arbeitet Michelin daran, Ruß und weitere Stoffe zurückzugewinnen, ehe diese Eingang in neue Reifen oder Förderbänder finden. Recyceltes Plastik wollen die Franzosen demnach ab 2024 einsetzen.

Goodyear ist demnach bei biochemischen Verfahren und Reifenmaterialien aktiv, die US-Amerikaner forschten etwa an Zuckerrohr als möglichem Ausgangsstoff.

Bei Conti selbst laufen zudem Projekte, in denen Naturkautschuk nicht aus Großplantagen mit entsprechendem Flächen- und Wasserverbrauch, sondern aus Löwenzahn stammt.

Von Ralph Hübner