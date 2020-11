Hannover

In anderen Bundesländern werden bereits Operationen verschoben. Auch Niedersachsens Krankenhäuser müssen sich angesichts rapide steigender Infektionszahlen auf immer mehr Corona-Patienten mit schweren Verläufen einstellen. Auf den Intensivstationen der Region füllen sich langsam aber stetig die Betten, besorgniserregend sei die Lage hier aber noch nicht, heißt es.

Der Anstieg des Infektionen ist auch im KRH-Klinikum spürbar. Momentan werden dort 49 Covid-19-Patienten behandelt, im September waren es im Durchschnitt noch 10 bis 15. Neun Menschen liegen auf den Intensivstationen. „Die Versorgungssituation ist und bleibt, diese Entwicklung vorausgesetzt, grundsätzlich gewährleistet und ist auf die derzeitigen Schwankungen im Infektionsgeschehen angepasst“, sagte ein Sprecher am Donnerstag der NP. Aktuell stehe man mit der Region, dem Land und auch den anderen Krankenhausbetreibern in engem Austausch. Wie schon bei der ersten Welle im Frühjahr könne an „unterschiedliche Stellschrauben gestellt werden, um auf die Dynamik reagieren zu können“. Dazu gehöre beispielsweise ein erneutes Aussetzen von medizinisch nicht dringlichen Behandlungen. Dadurch würden auch personelle Kapazitäten frei. „Im Moment sind wir davon aber noch weit entfernt“, so das KRH.

Intensiv-Ampel steht teilweise schon auf Gelb

Die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Intensivmedizin (DIVI) aktualisiert täglich ihre Zahlen zur Lage in den Krankenhäusern. Demnach wurden am Donnerstag in der Region 23 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 15 davon mussten beatmet werden. Der Anteil der Anteil der Corona-Betten an der Gesamtzahl der verfügbaren Intensivbetten in der Region (zusammen 532) läge somit bei lediglich 4,3 Prozent. Die Zahlen sind aber nur bedingt aussagekräftig, da nicht alle Kliniken täglich ihre Daten an das DIVI melden.

Mit einer Ampel veranschaulicht das DIVI an jedem Standort, wie es um die Auslastung der Intensivstationen steht. Im Clementinen-Stift stand sie am Mittwoch zwischenzeitlich auf Rot, ehe sie am Donnerstag wieder auf Gelb schaltete. Auf Nachfrage verwies das Krankenhaus in der List darauf, dass sich die Ampel auf das gesamte Aufkommen aller Intensivfälle bezieht. Hier könne gelegentlich durchaus zu einem Engpass kommen, bezogen auf Corona-Patienten sei die Situation aber noch gut beherrschbar. Es stünden noch ausreichend Betten zur Verfügung, weshalb auch medizinisch nicht dringende Behandlungen weiterhin durchgeführt werden, so eine Sprecherin. Ein Krisenstab würde die Lage täglich neu bewerten.

Ärzteverband schlägt Alarm

Auch in der Paracelsus-Klinik in Langenhagen steht die DIVI-Ampel auf Gelb. Auch hier seien jedoch weiterhin „ausreichend personelle und apparative Ressourcen“ vorhanden. „Es kommt uns zugute, dass wir während der ersten Welle der Pandemie Ausrüstung und vor allen Dingen das geordnete und professionelle Vorgehen planen und einüben konnten. Das gesamte Team hat einen erheblichen Kompetenzzuwachs erlebt“, betont Sprecherin Dirten von Schmeling. Trotzdem sei die Versorgung von Patienten mit schwerem Verlauf, die beatmet werden müssen, erheblich aufwendiger – „zeitlich wie personell wie fachlich.“ Somit sei es nicht auszuschließen, dass bei steigenden Zahlen geplante Behandlungen und Operationen abgesagt oder verschoben werden müssen.

Sorgen bereitet die Situation unterdessen dem Ärzteverband Marburger Bund. „Der Personalmangel, der sich in den vergangenen Jahren zugespitzt hat, macht sich in der jetzigen Situation besonders bemerkbar“, sagt Landesvorsitzender Hans Martin Wollenberg. Daher brauche es eigentlich dringend mehr Neueinstellungen. Gleichzeitig sei der Markt für qualifiziertes Personal aber so gut wie leer gefegt. Für Wollenberg eine Folge, der sich stetig verschlechternden Arbeitsbedingungen, die gerade die pflegerischen Berufe zunehmend unattraktiv machten. Gleichzeitig steige das Risiko, dass sich auch das Personal mit dem Virus infiziert. „Dann bekommen wir in den Krankenhäusern sofort ein Problem, und das nicht nur auf den Stationen, auf denen Corona-Patienten behandelt werden“, warnt Wollenberg.

Entsprechend wenig hält er vom Vorstoß der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NLG), die geltenden Versorgungsuntergrenzen abzuschaffen. Diese geben eine maximale Zahl an Patienten vor, die eine Pflegekraft zum Beispiel auf einer Intensivstation versorgen darf. „Den Reflex kann ich in der jetzigen Lage sogar verstehen“, so der Landesvorsitzende. Der Personalmangel in den pflegerischen und medizinischen Berufen sei jedoch schon lange bekannt und dürfe jetzt nicht auch noch zulasten der Beschäftigten gehen. Im Gegenteil: Mit Blick auf eine drohende Verschärfung der Lage fordert der Ärzteverband dringend mehr Entlastung bei Bürokratie und Dokumentationspflichten.

Von André Pichiri