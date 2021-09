Hannover

Klimaschutz wird in der Region zur Chefsache. Steffen Krach (SPD), mit 63,1 Prozent der Stimmen zum neuen Regionspräsidenten gewählt, will schon in den nächsten Tagen Details dazu mit Christine Karasch klären. Seine Herausforderin in der Stichwahl ist seit drei Jahren Dezernentin für Bauen, Planung Umwelt und Klimaschutz. Und das wird sie in den kommenden fünf Jahren auch bleiben. Krach setzt auf Zusammenarbeit: „Das kriegen wir schon hin.“

„Mein Aufgabenbereich lässt sich nicht ohne Weiteres verändern“, hält die 51-Jährige dagegen. Im Wahlkampfendspurt hatte Karasch ihren Kontrahenten scharf attackiert. Sie bezeichnete ihn als politischen Selbstdarsteller und sah ihn in der Nähe von Donald Trump wegen seines Versprechens: „Ich mache die Region zur Nummer 1“.

Und jetzt? Ist das alles abgehakt? „Im Wahlkampf muss man was aushalten können“, meint Karasch. „Ich habe auch viel einstecken müssen.“ Das sei vorbei. „Jetzt machen wir alle wieder einen ganz normalen Job.“ Ganz ähnlich sieht das der neue Regionspräsident: „Wir werden uns zusammensetzen und in aller Ruhe Dinge besprechen.“

Jagau bleibt ruhig – nach außen

Vermutlich wird in den nächsten Tagen auch der Noch-Verwaltungschef Hauke Jagau mit der Dezernentin einiges zu klären haben. Im großen Doppelinterview der NP hatte sie ihm vorgeworfen: „Hauke Jagau hatte null Interesse an Klimaschutzthemen. Diese Strukturen will ich ausbauen und mit weiteren Mitteln ausstatten.“ Äußerst schmallippig habe der Regionspräsident diese Aussagen zur Kenntnis genommen, heißt es aus seinem Umfeld.

Nach dem Sieg von Steffen Krach hält Jagau in dieser Sache den Ball flach. „Ich gehöre zu den Führungskräften, die mit Mitarbeitern reden und nicht über sie“, erwiderte er der NP auf die Frage, ob Karaschs Attacken Konsequenzen habe werde. „Was ich dazu zu sagen habe, bespreche ich mit ihr.“

Eine Dezernentin musste gehen

Öffentliche Schlammschlachten will Jagau vermeiden. Und sich auf den letzten Metern einer Dezernentin zu entledigen, die im Wahlkampfgefecht vielleicht ein bisschen zu frech und forsch war, kommt nicht infrage. Anders als im Jahr 2006. Damals musste Agnes Hüppe als Finanzdezernentin bei der Region gehen. Von den anwesenden 82 Abgeordneten stimmten 76 für den Abwahlantrag, vier waren dagegen, zwei enthielten sich. Bis zum Ende ihrer Amtszeit garantierte das vorzeitige Aus Agnes Hüppe eine Abfindung.

„Für eine Abwahl braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit“, weiß Juristin Karasch. Sie vermutet, dass das weder Jagau noch Krach in Erwägung ziehen. „Ich bin da ganz entspannt.“ Zu Recht.

An eine Atempause ist nicht zu denken

An Atempause war nach hartem Wahlkampf und langer Wahlnacht weder für den Gewinner noch für die Verlierern zu denken. Um 6.3o Uhr schon klingelte der Wecker für Karasch, zwei Stunden später saß sie in ihrem Büro. „Da gibt es viel aufzuholen, denn im Endspurt habe ich nur vier Stunden am Tag gearbeitet.“

Auf der Agenda steht gerade der Einsatz für den Klimaschutz. Eine Flächenbilanzierung für Windenergie und Photovoltaik. Außerdem liegt eine Treibhausgasbilanzierung für die Verwaltung an. Erst in der zweiten Oktoberhälfte hat die Dezernentin Urlaub eingeplant. Müde fühlte sie sich am Montagmorgen nicht: „Ich hatte ja nicht so viel Grund zum Feiern.“

Krachs Umzug steht an

Sieger Krach gab schon morgens um sieben Uhr die ersten Interviews und brachte dann seine Familie zurück nach Berlin. Für ihn sind schon die Wochen vor der Amtsübernahme spannend und arbeitsreich: Ein Umzug nach Hannover steht an, und im Oktober erwartet Ehefrau Kim das dritte Kind. Mit einem Küsschen auf der Bühne hatte sich der Noch-Staatssekretär bei ihr für ihre Unterstützung und Beratung bedankt.

Von Vera König