Regionspräsident zur zweiten Corona-Welle: „Ich schlafe völlig problemlos“

Kaum eine Zeit hat die Regionsverwaltung so gefordert, wie die vergangenen Monate der Corona-Pandemie. Die NP sprach mit Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) über Infektionszahlen, Sorgen um eine zweite Welle und seinen persönlichen Umgang mit Corona.

Herr Jagau, wie gut schlafen Sie derzeit, angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen?

Problemlos. Corona ist eine Krankheit, aber nicht die Pest. Entscheidend ist, dass wir für schwerere Verläufe Behandlungskapazitäten in den Krankenhäusern haben. Die Zahlen der Krankenhauspatienten haben sich in den letzten Wochen nicht groß verändert. Bis vor kurzem wurde nur getestet, wer auch Symptome hatte. Heute testen wir auch Menschen ohne Symptome – also mehr als vorher. Was zu steigenden Zahlen führt. Die Zahl der mittleren und schweren Verläufe ist aber nicht angestiegen, sondern bewegt sich auf dem gleichen niedrigen Niveau wie Mitte Juni. Wir haben also mehr Fälle, aber mit meist leichten Verläufen. Trotzdem sterben auch Menschen daran – man sollte Corona unbedingt ernst nehmen.

Was ist denn Ihre größte Sorge?

Dass die Menschen die drei wichtigsten Regeln nicht akzeptieren: Abstand halten, die Hygieneregeln und das Tragen von Masken. Alles andere, was noch kommt, wird steuerbar sein – denn wir haben heute ein anderes Bewusstsein, andere Erfahrungen als zu Beginn der Pandemie, haben die Infektionszahlen viel besser im Blick und können besser reagieren.

Was haben Sie aus der ersten Welle gelernt?

Die erste Welle war von hoher Unsicherheit über den weiteren Verlauf geprägt. Homeoffice, Schul- und Kindertagesstätten-Schließungen und wegbrechende Einkommen haben einen Beitrag zur außergewöhnlichsten Lage seit 75 Jahren geführt. Wir mussten nicht nur die Infektionsketten unterbrechen oder die Kapazitäten der Regionskliniken sicherstellen. Es ging auch darum, Fragen der beruflichen Existenz in verschiedenen Branchen, aber auch unterschiedlichste juristische Aspekte zu klären. Diese Prozesse haben wir nach und nach aufgegriffen und mit einem Pool von gut eingearbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgedeckt, die jederzeit kurzfristig eingesetzt werden können. Wir sind jetzt deutlich besser vorbereitet, nicht zuletzt, weil wir die Organisation angepasst haben.

Für alle Fälle gibt es ja auch noch das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände – das bislang zumindest nie gebraucht wurde.

Das Behelfskrankenhaus wurde von der Region fertiggestellt und inzwischen an das Sozialministerium übergeben. Hier stünden, falls das stationäre Gesundheitssystem an seine Grenzen käme, weitere 500 Plätze zur Verfügung. Da auch in den Krankenhäusern zusätzliche Beatmungsgeräte eingetroffen sind und auch die Kliniken aus der ersten Welle gelernt haben, können wir zurzeit davon ausgehen, dass die Kapazitäten ausreichen.

Was glauben Sie droht uns in naher Zukunft?

Das ist die falsche Frage. Wir werden in der nächsten Zeit weiter mit der Gefahr von Covid-19 leben müssen. Die, die sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten und eine Maske tragen, wenn es enger wird, sind deutlich weniger gefährdet als die, die glauben, dass das nicht nötig sei.

Wie steht die Region Hannover im Vergleich zu anderen Regionen und Landkreisen da?

Die Region kann nach diesen Monaten auf einen gemäßigten Verlauf der Infektionen zurückblicken, im Vergleich zu anderen Ballungsräumen lagen die Werte beim Infektionsgeschehen im niedrigeren Bereich, nur ganz vereinzelt kam es zu sogenannten Hotspots, etwa in der Logistikbranche. Auch hier konnte das Gesundheitsamt der Region schnell unterstützen, teilweise bei der zügigen Organisation von Tests und natürlich bei der Kontaktverfolgung zur Unterbrechung der Infektionsketten.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren jedoch erheblich.

Ja, und die Auswirkungen sind noch lange nicht in voller Höhe sichtbar.

Hat es uns härter getroffen als andere Landkreise?

Die Ausmaße werden erst im dritten und vierten Quartal wirklich deutlich werden. Ich denke aber, dass wir nicht signifikant von anderen Ballungsräumen abweichen. Einerseits ist die Region gut aufgestellt, weil wir ein Mischstandort mit vielen verschiedenen Branchen sind. Andererseits haben wir mit Automobilindustrie und Tourismus, also vor allem VW und Tui, und als Messestandort hier Branchen, die relativ hart getroffen wurden.

Fühlen sich die Kommunen von Land und Bund eigentlich im Stich gelassen? Reichen die Hilfen?

So pauschal kann man das nicht beantworten. Von dem Hilfsprogramm des Bundes und des Landes war ich positiv überrascht. Die oft geänderten, kurzfristigen Verordnungen erschweren jedoch deren Umsetzung und führen auch zu großen Irritationen gerade bei den Menschen, die alles richtig machen wollen. Da würde ich mir wünschen, dass man vor deren Erlass auch einmal darüber nachdenkt, ob sie umsetzbar und auch kontrollierbar sind.

Am Donnerstag hat die Schule wieder für alle Schüler in voller Klassenstärke begonnen. Und bereits nach dem ersten Tag wurde an einem Gymnasium in Barsinghausen eine Klasse unter Quarantäne gestellt. Bereits vor dem ersten Schultag gab es Kritik an Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Hat er die Schulen ausreichend vorbereitet?

Ich finde es richtig, dass in den Schulen jetzt wieder im Klassenverbund gelernt wird. Wir haben in der gesamten Region bisher keinen einzigen Todesfall unter 40 Jahren. Selbst wenn sich Schüler anstecken, sind die Verläufe bei nicht vorbelasteten jungen Menschen meistens leicht. Deshalb sind die Gefahren, wenn wir den Bildungsanschluss verlieren, für unsere Zukunft deutlich größer. Es gibt auch vor anderen Krankheiten und Unfällen keinen absoluten Schutz. Deshalb kann es trotzdem auch bei jungen Menschen oder in deren Familien zu vereinzelten tragischen Verläufen kommen.

Sie sind beruflich viel unterwegs, treffen Menschen. Wie schützen Sie sich vor einer Infektion?

Ich bemühe mich, Abstände einzuhalten. Großen Gruppen setze ich mich nicht ohne Maske aus. Die trage ich auch im ÖPNV, mit dem ich fahre. Wenn mir eine Situation zu eng erscheint, versuche ich mich einfach, ihr zu entziehen. Insgesamt sehe ich aber keinen Grund zur Panik – und unternehme weiterhin relativ viel.

Von Simon Polreich