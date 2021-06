Regionspräsident: Steffen Krach (SPD) feilt am Nummer-eins-Plan für Hannover

Hannover

Vor sechs Monaten von den Parteigremien nominiert, schon auf mehr als 300 Terminen in der Region unterwegs: Am Sonnabend soll Steffen Krach, Kandidat der SPD fürs Amt des Regionspräsidenten, offiziell die Nummer eins für die Region werden. In der HDI-Arena wird die Partei den Noch-Berliner küren und die zentralen Bausteine politischer Arbeit benennen. Ziel sei, so Krach, dass die Region Hannover zur Nummer eins aller Regionen werde. Innovative Weiterentwicklung sei gefragt.

Familienpolitik, bessere Mobilität und Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sind mit die vordringlichsten Punkte. Krach (41 und Vater zweier drei- und siebenjährigen Söhne) weiß, wie sehr vor allem Eltern und deren Kinder unter der Corona-Pandemie gelitten haben. „Viele Kinder sind in den vergangenen 16 Monaten nur selten in der Schule gewesen“, sagt er. Sie brauchten psychosoziale Beratung, Förderunterricht, aber auch Schnuppermöglichkeiten in Sportvereinen und Schwimmkurse.

Netzwerk für junge Leute gefordert

Man müsse alles tun, damit keine Corona-Generation entsteht, warnt der Staatssekretär. Derzeit seien mehr als 5000 junge Menschen ohne Job. Eine Ausbildungsplatzgarantie und eine Garantie zur Übernahme im Anschluss seien richtig. Ein Netzwerk mit Unternehmen wie Messe, VW, Conti und der Wissenschaft könne dafür Entscheidendes leisten. „Ich will für eine seriöse Finanzpolitik stehen“, fügt Krach hinzu. Mit Unterstützung von Bund, land und EU lasse sich das stemmen.

Aussagen zur Familienpolitik vermisst der SPD-Kandidat bei seinen Mitbewerberinnen Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Grüne). Auch beim Trendthema Klimaschutz tritt er überaus selbstbewusst auf. „Niemand von den Grünen muss mir die Bedeutung des Klimawandels erklären“, findet er. „Mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch aus Laatzen haben wir einen der besten Umweltpolitiker Deutschlands in der Region.“

Sprinti-Flotte ausbauen

Zum Thema Klimaschutz gehört natürlich auch die Mobilität. Die Versprechen: mehr Stadtbahnanschlüsse. Da, wo das nicht funktioniert, das Angebot Sprinti (die Rufbus-Flotte, die zunächst inSehnde, Springe und der Wedemark an den Start geht), außerdem das 365-Euro-Ticket. Es sei nicht mehr zeitgemäß, Mobilitätspolitik nur für eine Großstadt zu machen, meint Krach. SPD-Regionschefin Claudia Schüßler erkennt kritisch an, vor fünf Jahre sei ihre Partei dazu „mit Ideen gestartet, die jetzt nicht mutig genug sind“.

Um Mut, Selbstbewusstsein und die richtigen Visionen wird es dann am Samstag ab elf Uhr in der HDI-Arena gehen. Weil die Inzidenzwerte so stark gesunken sind, kann die SPD auf Coronatests für die 200 Delegierten verzichten und wahrscheinlich Gäste begrüßen. Krach hat schon am Dienstag Wahlkampf fast normal erlebt – auf einem Wochenmarkt in Seelze mit Bürgermeisterkandidat Alexander Masthoff.

Von Vera König