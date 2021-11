Regionspräsident Krach: Jens Spahn ist eine Belastung für die Impfkampagne

Hannover

Seit Wochen wird hierzulande über die zu geringe Impfquote debattiert. Mit mobilen und stationären Impfteams sollen die übrigen Menschen von einer Immunisierung überzeugt werden. Doch offenbar sollen dabei künftig nicht beide mRNA-Impfstoffe gleichermaßen genutzt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in einem Schreiben an die Länder mitgeteilt, dass die Bestellmengen des Vakzins von Biontech/Pfizer reduziert werden, damit die Impfdosen des Vakzins von Moderna nicht ablaufen. Deutschlandweit sorgt das für Ärger.

Auch Hannovers Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat wenig Verständnis für die Entscheidung: „Grundsätzlich handelt es sich bei Biontech/Pfizer und bei Moderna um tolle Impfstoffe. Dennoch ist diese Verunsicherung eine absolute Katastrophe und kommt zu einer Unzeit.“ Die Planungen für die mobilen und stationären Impfteams müssten nun noch einmal komplett überarbeitet werden. Hinzu komme, dass die Stiko die Empfehlung für Moderna verändert habe, Menschen unter 30 sollten sich lieber mit dem Präparat von Biontech/Pfizer impfen lassen. Für Steffen Krach steht deshalb fest: „Jens Spahn ist eine Belastung für unsere ganze Impfkampagne.“

Gesundheitsministerin fordert Bund zum Handeln auf

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) übte ebenfalls Kritik: „Die Praxen haben für die nächsten Wochen viele Impftermine vereinbart. Dabei hat man den Patientinnen und Patienten den Impfstoff von Biontech angekündigt.“ Die Umstellung auf Moderna verkompliziere die Impfkampagne, die Ärztinnen und Ärzte benötigten Zeit, um sich auf einen neuen Impfstoff einzustellen. „Die Ankündigung kommt umso überraschender angesichts der Tatsache, dass der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister in den letzten Tagen wiederholt geäußert hat, dass ausreichend Impfstoff für alle Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen zur Verfügung stehe.“ Am Montag wolle man im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz das „Chaos“ beseitigen, das Jens Spahn angerichtet hat. Sie erwarte vom Bund, dass der Impfstoff von Biontech in ausreichender Menge geliefert werde.

Ärztinnen und Ärzte lehnen sich auf

Auch unter den Medizinerinnen und Medizinern kommt diese Entscheidung von Jens Spahn nicht gut an, man reagiert sogar regelrecht empört auf die Ankündigung. Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) forderte deswegen am Wochenende, dass die Entscheidung bis Montag revidiert werden müsse. „Nach dem Desaster bei der Maskenbestellung, der Schnelltestbeschaffung, den Testvorgaben und der Impfstoffbeschaffung ist das neue Lieferdesaster ein weiterer Schlag in die Gesichter der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten“, machte die Vertreterversammlung in einer Pressemitteilung deutlich.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich argumentierte Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Sie wies die Pläne als eine „weitere Fehlorganisation“ des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) zurück.

Grüne und FDP sind ebenfalls ärgerlich: „Gerade wird überall im Land das Impfen massiv wieder hochgefahren, das Terminmangagement steht und kommt jetzt durch die stark reduzierten Impfstofflieferungen zum erliegen“, sagte Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen. „Ausgerechnet den Impfstoff mit der höchsten Akzeptanz zu rationieren, macht fassungslos“, betonte Susanne Schütz (FDP). Man frage sich, ob der Bundesgesundheitsminister augenblicklich seine Abschiedsvorstellung gebe und einer neuen Regierung noch „ein Ei mehr ins Nest legen möchte“.

Von Mandy Sarti