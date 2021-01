Regionspräsident Hauke Jagau: „Ich bin insgesamt optimistisch“

Hannover

Als Regionspräsident ist Hauke Jagau der ranghöchste Covid-Bekämpfer der Region Hannover mit rund 1,2 Millionen Einwohnern. Die NP sprach mit dem SPD-Politiker, der in diesem Jahr 60 Jahre alt wird.

Herr Jagau, Sie werben oft für die schönen Ecken der Region. Nun haben Winter-Fans am Montag den Deister gestürmt und wild geparkt. Mitten im Lockdown. Haben Sie dafür Verständnis?

Nein, dafür habe ich kein Verständnis. Die sehe die Not von Eltern, die ihren Kindern auch in dieser Situation etwas bieten wollen, aber es ist hochgradig unvernünftig, sich jetzt auch in der Natur dicht an dicht zu drängen.

Ausgangssperre als letztes Mittel

Sie haben sich bislang kritisch zu Ausgangsbeschränkungen geäußert. Beurteilen Sie solche Maßnahmen nach dem Massenansturm auf den Harz und jetzt den Deister anders?

Ob man eine Ausgangssperre verhängt oder ein touristisches Ziel sperrt, sind für mich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Eine Ausgangssperre könnte ein letztes Mittel sein in einer Situation mit extrem hohen Infektionszahlen und diffusen Infektionsherden. Diese Situation haben wir derzeit in der Region Hannover nicht. Gott sei Dank nicht.

Warum reichen Appelle an die Vernunft der Menschen offenbar nicht immer aus?

Meine Erfahrung ist, dass der Großteil der Menschen vernünftig und einsichtig ist und die Maßnahmen mitträgt. Ein kleiner Teil ist dafür leider nicht erreichbar und verursacht durch sein Verhalten Verbote für alle. Das ist äußerst ärgerlich für alle, die sich richtig verhalten. Für mich ist das unerträglicher Egoismus.

Der Impfstart wird von vielen als zu langsam und chaotisch kritisiert. Nach knapp zehn Tagen läuft längst nicht alles rund. Haben Sie mit solchen Schwierigkeiten gerechnet?

Ja, klar. Es gibt eine weltweite Nachfrage. Und die Logistik und sicherzustellen, dass die Gruppen die am meisten gefährdet sind, den Impfstoff als erste bekommen, bedeuten einen extremen Aufwand. Das zusammengenommen macht klar, dass nicht von Anfang an alles rund laufen kann.

Termine erst bei ausreichendem Impfstoff

Zuerst wird in Pflegeeinrichtungen geimpft, dann sollen die über 80-Jährigen drankommen, die noch zu Hause leben. Die fragen sich und uns, wie sie von ihrem Impftermin erfahren. Müssen sie sich selbst darum kümmern und dann auch mit Bus und Bahn zum Impfzentrum fahren?

Im Moment sind mobile Teams im Einsatz, um in Pflegeheimen zu impfen. Dann beginnt die Impfung auch in besonders sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern. Wenn es regelmäßig Impfstoff gibt, werden wir das Impfzentrum auf dem Messegelände in Betrieb nehmen. Und erst dann startet das Land Niedersachsen auch die Terminvergabe über seine Hotline und die Online-Plattform des Landes Niedersachsen. Man kann erst Termine vergeben, wenn man auch weiß , dass Impfstoff zur Verfügung steht.

Bei der NP haben sich Ärzte im Ruhestand gemeldet, die ihre Hilfe zur Verfügung stellen und bemängeln, dass sich niemand bei ihnen zurückmeldet. Brauchen Sie solche Ärzte gar nicht?

Natürlich sind wir dankbar, wenn sich Menschen freiwillig melden. Und auch Dr. Meyer, der in dem NP-Artikel über die Ärzte im Ruhestand auftaucht, hat noch am selben Tag eine E-Mail erhalten. Aber die Ärzte werden nicht über die Region Hannover, sondern über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen organisiert. Es ist schön, wenn Menschen helfen wollen, aber nicht ganz unkompliziert, sie in den Prozess einzubinden.

Mehrheit bis zum 3. Quartal geimpft?

Wie geht Ihre Rechnung – wann können die 1,2 Millionen Menschen der Region Hannover durchgeimpft sein?

Das traue ich mich nicht zu sagen. Die Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, dass bis Sommer die allermeisten geimpft sind, halte ich jedenfalls für ehrgeizig. Wir verfolgen den amerikanischen Weg: learning by doing. Ich fände, wir hätten ein erfolgreiches Ergebnis, wenn eine deutliche Mehrheit der Menschen bis zum 3. Quartal geimpft ist.

Der Winter scheint besonders hart zu werden, ist im Sommer die Normalität zurück?

Ich denke, wenn das Virus sich so verhält wie 2020 in den wärmeren Monaten, werden wir eine deutliche Abschwächung sehen. Dann wird wieder vieles möglich sein und einiges normaler werden, vielleicht auch der Urlaub. Ich halte es jedenfalls nicht für klug, dann innerhalb Europas die Grenzen geschlossen zu halten.

Haben Sie denn einen Sommerurlaub geplant?

Nein, meine Frau und ich haben beschlossen, noch keine konkreten Pläne zu machen. 2020 waren wir auf Spiekeroog und in der Uckermark. Auch in Deutschland gibt es tolle Ziele.

Wie optimistisch blicken Sie persönlich ins Jahr 2021?

Ich bin insgesamt ziemlich optimistisch: Wir haben einen Impfstoff und Impfzentren. Wenn man sich an die Abstände hält und Maske trägt, kann man eine ganze Menge machen. Ich wünsche mir allerdings auch eine öffentliche Diskussion darüber, wie wir als Gesellschaft mit all den Leugnern umgehen und mit denen, die sich vorsätzlich falsch verhalten und damit uns allen erheblich schaden.

Von Christoph Dannowski