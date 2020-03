Corona: Genug Schutzkleidung in Kliniken vorhanden

Hannover

Das Thema Corona ist allgegenwärtig – auch in der Regionsversammlung am Dienstag gab es Redebedarf. Auch wenn der zunächst unterbunden wurde.

Die Fraktion „Die Hannoveraner“ hatten das Thema „Absage der Hannover Messe wegen Ausbreitung des Corona-Virus“ als aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gesetzt. Doch bevor die Versammlung richtig angefangen hatte, war dieser Punkt schon wieder von der Tagesordnung verschwunden. Auf Vorschlag des Regionspräsidenten Hauke Jagau hatte sich die Mehrheit gegen die Behandlung des Themas ausgesprochen. Der Grund: „Es gibt keine Zuständigkeit seitens der Regionsversammlung“, so Jagau. „Zudem können wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht wissen, wie sich die Lage im April verhält.“ Eine Diskussion der Parteien in der Öffentlichkeit der Sitzung halte er für „problematisch.“

Genügend Isolationsbetten in den Kliniken

Jagau machte keinen Hehl daraus, dass er die öffentliche Corona-Diskussion in vielen Fällen für Panikmache hält und mahnte zur Ruhe. Man habe nach dem ersten Fall in Uetze – ein 68-jährigen Mann, der aus einem Südtirolurlaub zurückgekehrt war – einen Krisenstab bei der Region eingerichtet und die Kontaktpersonen, etwa 30, unter Quarantäne gestellt. Unter ihnen auch ein 63-Jähriger, der am Montagabend Symptome entwickelte und am Dienstag als Corona-Fall bestätigt wurde. Noch während der Regionssitzung ereilte diese Neuigkeit Jagau, der sie an die Versammlung weitergab.

Insgesamt sieht der Regionspräsident die Regionsverwaltung aber derzeit „gut aufgestellt“ und die Gefahr durch Corona „gering bis mäßig“. Auf Nachfrage von Ulrich Schmersow (Grüne) sagte Jagau, dass es in den Kliniken der Region genügend Isolierungsbetten gebe, falls die Erkrankungsfälle deutlich steigen sollten. Reichen diese nicht mehr, blieben den Medizinern noch „verschiedenste Maßnahmen“. Nur wenn sich kritisch verlaufende Fälle extrem häufen, werde die Versorgung etwas „schwierig“.

Selbst bei 35 Prozent Krankenstand funktionieren Kliniken

Auch Vorräte an Schutzkleidung sei in den Krankenhäusern vorhanden – „und wir bevorraten weiter“, so Jagau auf eine Frage von Adam Wolf (Gruppe Region). Eine Massenbevorratung sei aber nicht immer der Schlüssel, da nicht alle sterilen Artikeln unbegrenzt haltbar seien. Jagau versuchte zu beruhigen: „Es gibt auf dem Weltmarkt noch Reserven“.

Und selbst wenn das medizinische Personal reihenweise infiziert würde, könne man die Versorgung aufrecht erhalten: Bei der letzten großen Grippewelle habe es in den Kliniken der Region einen Krankenstand von 35 Prozent gegeben, so Jagau. „Und trotzdem hat alles geklappt.“

Ob auch Schutzmaßnahmen für Massenveranstaltungen ergriffen werden?, wollte Marina Sosseh (Die Hannoveraner) wissen. Grundsätzlich würden die Optionen anhand der Gefahrenlage geprüft, deutete der Regionspräsident an. „Wir empfehlen aber derzeit jedem Menschen selbst zu prüfen, ob er an einer Großveranstaltung teilnehmen will.“

