Von Neustadt im Norden bis Springe im Süden, von rund 14.000 Einwohnern in Wennigsen bis zu gut 535.000 Einwohnern in der Stadt Hannover – 19 Bürgermeister und zwei Bürgermeisterinnen vertreten die fast 1,2 Millionen Menschen in der Region Hannover. Die NP hat die Verwaltungschefs und Chefinnen auf das Madsack-Gelände eingeladen – um Danke zu sagen.