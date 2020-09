Hannover

Besonders für Hannovers Angler hat das geplante Naturschutzgebiet „Leineaue“ zwischen Hannover und Ruthe einen Haken. Jetzt diskutierte der Umweltausschuss der Region über die angedachten Angelverbote. Und auch hier gab es Gegenwind.

Vor allem im südlichen Teil, zwischen Grasdorf und Ruthe, will die Verwaltung das Angeln einschränken – an zehn Monaten tagsüber und per ganzjährigem Nachtangelverbot. Man möchte Verhindern, dass Angler mit Stirnlampen und Campingstuhl Lebewesen wie den Biber stören, so die Verwaltung. Geäußerte Zweifel daran konnte die Verwaltung aber nicht ausräumen. Die Biberpopulation habe sich unter den Anglern ja so gut entwickelt, bemerkte etwa das beratende Mitglied Johannes Schmunkamp. Auch, ob die Schutzverordnung einer Klage standhielt, hinterfragten Mitglieder.

Daniel Farnung ( FDP) kündigte an, aufgrund der Angelverbote nicht zustimmen zu wollen – abgestimmt wird voraussichtlich am 6. Oktober. „Angler übernehmen die Hege und Pflege der Gewässer und kontrollieren Schwarzangler.“ Und sie entfernen invasive Arten, so Manfred Wenzel ( CDU). Auch bei anderen Schutzgebieten sollten sie berücksichtigt werden.

Von Simon Polreich