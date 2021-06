Regions-CDU will Stadtbahnanschlüsse für Wasserstadt und MHH

Hannover

„Wir haben ein starkes Programm und eine starke Kandidatin.“ Der sonst eher zurückhaltende CDU-Stadtchef Maximilian Oppelt ist ganz begeistert. „Aufbruch 21“ heißt das Ziel. Auf 71 Seiten beschreiben die Christdemokraten 21 Handlungsfelder für die 21 Regionskommunen. Sie fordern beispielsweise Stadtbahnanschlüsse für die Wasserstadt Limmer und die neue Medizinische Hochschule Hannover (MHH).

„Wir haben das Programm in einem umfangreichen Beteiligungsprozess erarbeitet“, sagt Regionschef Hendrik Hoppenstedt. 70 Änderungsanträge hätten vorgelegen. Viel für eine Partei, die ansonsten eher über Personalvorschläge streite, kommentiert das Oppelt und lächelt.

„Die Weichen anders stellen“

Über Karasch, Noch-Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen, streitet niemand. „Sie kann den Job vom ersten Tag an leisten“, heißt es. Die Spitzenkandidatin kündigt an: „Ich werde die Weichen anders stellen. Die Regionsverwaltung soll wieder ein fairer Partner werden.“ Kompromisse und nicht Klagen seien das Ziel. „Die Beschwerden von Kommunen gegen die Region haben zugenommen, das ist kein gutes Zeichen“, sagt sie.

Unter den 21 Handlungsfeldern macht Karasch sechs als diejenigen aus, die sie in den ersten 100 Tagen in Angriff nehmen würde. Beispiel Klimaschutz: Die Regions-CDU will die Folgen des Klimawandels bekämpfen, etwa Wasserknappheit. Mit einer „Solaroffensive“ soll die aus Sonne gewonnene Energie versechsfacht werden.

Bund soll 365-Euro-Ticket fördern

Beim Thema Mobilität will inzwischen auch die CDU das 365-Euro-Jahresticket im Bus- und Stadtbahnverkehr. Aber: „Die Finanzierung muss über eine Bundesförderung gesichert werden.“, sagt Karasch. Mobilitätsverbesserungen sollen für alle Verkehrsteilnehmer gelten. Heißt: Anschluss der Wasserstadt Limmer und der neue MHH ans Stadtbahnnetz. „Die Linie könnte weiter bis nach Seelze führen“, findet der Chef der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek. Mehr Park-and-Ride-Plätze werden gefordert („Wir haben derzeit 7000 Parkplätze für 170.000 Pendler, das darf nicht so bleiben“), aber auch mehr Bike-and-Ride-Plätze, die das Umsteigen vom Fahrrad attraktiver machen.

Zur besseren Digitalisierung fordert die CDU einen Breitbandausbau im ländlichen Raum. Die Standorte des Klinikums Region Hannover sollen erhalten bleiben und das Gesundheitsamt mit zur ersten Vorsorge-Anlaufstation ausgebaut werden. Bezahlbarer und bedarfsgerechte Wohnraum ist ein weiteres Ziel, zu erreichen durch die Wohnbauinitiative aus dem Jahr 2016. Als Schwerpunkt ebenfalls benannt: bessere Wirtschaftsförderung und eine gezieltere Tourismusvermarktung der Region.

Wie lässt sich all das und noch mehr finanzieren? „Umverteilen“, rät Karasch. Die Region müsse sich von vielen Aufgaben trennen, Schwerpunkte neu setzen. Am Anfang stehe die Aufgabenkritik. Hoppenstedt pflichtet dem Nein zu neuen Schulden zu. Karasch wisse, wie es geht, lobt er die Spitzenkandidatin – „anders als die Mitbewerber um das Amt“.

Von Vera König