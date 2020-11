Region will keine mobilen Raumlüfter in Schulen einsetzen

Hannover

Die Region plant in den Schulen, die ihrer Trägerschaft unterliegen, keine mobilen Raumlüfter einzusetzen. Das geht aus einer Anfrage des Regionsabgeordneten Bernward Schlossarek ( CDU) hervor. „Die Fragestellung wurde mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover diskutiert“, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass Luftreiniger, nicht als Lüftungskompensation eingesetzt werden könnten. „Die für Innenräume wichtigen Konzentrationen an Sauerstoff und Kohlendioxid können diese Geräte nicht optimieren. Eine Frischluftzufuhr wird nicht ersetzt.“

Das bisherige Stoßlüften sei trotzdem erforderlich, um den Regelungen der Hygienevorschriften gerecht zu werden und das wirkungsvollste Mittel, so die Regionsverwaltung weiter. Darüber hinaus werde befürchtet, „dass der Einsatz solcher Geräte eine trügerische Sicherheit vermittelt, die gerade in den anstehenden Wintermonaten dazu führt, dass vom regelmäßigen Lüften abgesehen wird“. Sollte der Einsatz in bestimmten Einzelfällen jedoch deutliche Vorteile erbringen, werde dies im Einzelfall geprüft.

Land prüft Einsatz von Raumlüftern

Ändern könnte sich diese Einschätzung jedoch, wenn Ergebnisse einer Prüfung durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) vorliegen. Dabei soll der Einsatz mobiler Luftreiniger zeitnah fachlich bewertet und insbesondere eine Abwägung gegenüber den damit verbundenen Gefahren vorgenommen werden. „Diese Expertise soll den Schulträgern als Entscheidungs- und Argumentationshilfe zur Verfügung gestellt werden und wird bezüglich einer Neubewertung zunächst abgewartet.“

Der Grund der Anfrage des CDU-Politikers Schlossarek war die Frage, ob eine Stoßlüftung während der kalten Jahreszeit ausreiche, um eine gefährliche Ansammlung von Aerosolen sicher zu vermeiden. „Von wissenschaftlicher Seite wird dies bezweifelt und darauf hingewiesen, dass es im Winter aufgrund der niedrigen Außentemperaturen kaum möglich sein wird, allein durch Lüften die Virenlast in den Räumen ausreichend zu reduzieren“, so Schlossarek.

Auch nach der Funktionsfähigkeit der Fenster in den Schulen hatte der Christdemokrat gefragt. Eine flächendeckende Überprüfung der Fenster habe jedoch nicht stattgefunden, so die Verwaltung. „Hat eine Schule Schwierigkeiten angemeldet, erfolgt eine Meldung an den Schulträger. Der Schulträger hat dann umgehend in Zusammenarbeit mit der Schule für eine Beseitigung der Hindernisse gesorgt.“ Nachsteuerungsbedarf gebe es etwa bei der BBS Multimedia, wo Fenster nur gekippt werden konnten. Der Eigentümer des Gebäudes will der Region in den nächsten Tagen ein Umbaukonzept vorlegen.

