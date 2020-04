Region und Stadt Hannover legen Corona-Sozialfonds auf

Hannover

Tausende von Menschen in Stadt und Umland geraten wegen der Corona-Krise in existenzielle Not. Die zu lindern haben sich Stadt- und Regionsverwaltung vorgenommen. Gemeinsam legen sie einen Corona-Sozialfonds auf für Kurzarbeiter, Solo-Selbstständige, Freiberufler, Kleinunternehmer (bis zu drei Beschäftigte) oder Arbeitslose. Um besondere soziale Härten zu vermeiden, werden 750.000 Euro bereitgestellt. 250.000 Euro trägt die Stadt, 500.000 Euro die Region. Die Gewerkschaften hatten einen Rettungsschirm von drei Millionen Euro gefordert, wollten den auch für Rentner und Studenten aufspannen. Das Geld kommt Menschen zugute, die unmittelbar von einem individuellen Notfall betroffen sind, in dem alle anderen Hilfeleistungen oder Einzelfallhilfen nicht greifen. „Die Verwaltungsspitzen der Landeshauptstadt und der Region Hannover sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Besonders Familien – vor allem mit Kindern – sind in hohem Maße gefährdet, wenn die oder der Hauptverdienende ausfällt.“, erläutert Oberbürgermeister Belit Onay.

„Der neue Fonds soll – wenn andere Hilfen nicht greifen – mit einer schnellen Einmalzahlung dort Abhilfe verschaffen, wo die Krise die eigene Existenz besonders bedroht“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. Das lobt auch Michael Stier, Geschäftsführer des Jobcenters Region Hannover: „In der Corona-Krise kann es Situationen geben, in denen die Leistungen des Jobcenters nicht ausreichend sind.“

Voraussetzung für die Unterstützung aus dem Fonds ist, dass bereits alle gesetzlichen Leistungsansprüche ausgeschöpft sind, dass es sich um besondere Härtefälle und atypische Lebenssituationen handelt und dass die Notlage glaubhaft begründet und belegt werden kann. Die Unterstützung kann im Einzelfall bis zu 1500 Euro betragen. Über die Gewährung wird durch den Fachbereich Soziales der Stadt zusammen mit dem Fachbereich Soziales der Region entschieden.

Von Vera König