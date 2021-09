Hannover

Am Sonntag endete eine bundesweite Impf-Aktionswoche, die unter dem Motto stand „#HierWirdGeimpft“. Nach Angaben der Bundesregierung wurden dabei seit vergangenen Montag deutschlandweit rund 1500 Impf-Gelegenheiten vor Ort organisiert – meist an leicht zugänglichen Orten wie in Einkaufszentren, auf Sportplätzen oder in Schulen, um die Zugangshürde so gering wie möglich zu halten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von einem Erfolg: „Wir haben in der Aktionswoche insgesamt rund 500.000 der wichtigen Erstimpfungen geschafft, etwa die Hälfte dürfte auf Aktionen zurückgehen.“

Auch Stadt und Region Hannover beteiligten sich an der Aktion, mit der bislang Ungeimpfte animiert werden sollten, sich endlich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen und so einen Beitrag zu leisten, die Impfquote zu steigern. Stand Freitag sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts bundesweit 62,9 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft, in Niedersachsen sind es 65 Prozent.

Impfquote noch immer deutlich zu niedrig

Trotz der seit Mitte des Sommers ausreichend verfügbaren Impfstoffe stieg die Impfquote zuletzt nur langsam an. Experten warnen, dass die aktuelle Quote aufgrund der ansteckenderen Delta-Variante nicht ausreicht, um im Herbst hohe Infektionszahlen und eine damit einhergehende hohe Auslastung der Intensivstationen zu verhindern.

Regionssprecher Christoph Borschel zieht eine positive Bilanz der Aktionswoche: „An den Berufsbildenden Schulen in Hannover haben sich rund 300 Schülerinnen und Schüler impfen lassen. Bei weiteren dezentralen Aktionen kamen seit Freitag vergangener Woche insgesamt rund 870 Impfungen zu Stande.“ Unter der Woche hatte der Impfbus an verschiedenen Orten in der Region Halt gemacht, am Sonnabend stand er erneut vor dem Hauptbahnhof. Dort werde der Großraumrettungswagen der Feuerwehr auch an diesem Montag sowie am Freitag von jeweils neun bis 17 Uhr stehen, teilte der Sprecher mit.

Schulen, Bahnhof, Fußball – hier sind Impfaktionen geplant

Die vergangene Aktionswoche habe wieder gezeigt, „dass dezentrale Impfangebote gut angenommen werden“, betonte Borschel. Man könne nur spekulieren, ob die Personen, die dorthin gekommen seien, auch ins Impfzentrum gekommen wären. Allerdings, so der Sprecher: „Die Niedrigschwelligkeit der Impfangebote kam bei denjenigen, die sie angenommen haben, sehr gut an.“ Auch Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der KVN in Hannover, hält niedrigschwellige Angebote für ein zentrales Element, um die Impfquote vor dem Herbst zu erhöhen: „Man spricht damit vor allem diejenigen an, für die Terminvereinbarungen zu viel Aufwand sind oder die keinen festen Hausarzt haben.“

Doch war die Impfwoche tatsächlich ein so großer Erfolg, wie es die Region behauptet? Auch in den vergangenen Wochen haben die dezentralen Impfangebote im Umland zuletzt im Schnitt mehr als rund 1000 Menschen pro Woche erreicht. Damit hätte die Sonderaktion keinen wirklich großen Effekt erzielt. Auch bundesweit hat nach Informationen des Magazins „Der Spiegel“ die Impfwoche wohl weit weniger als ein Prozent mehr Geimpfte gebracht. Tatsache bleibt also: Noch immer wächst die Impfquote zu langsam – denn in diesem Tempo wird es bis Ende des Jahres oder noch länger dauern, um die von Experten eingeforderte Impfquote von 80 bis 90 Prozent zu erreichen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so geht es in der kommenden Woche weiter: Von Montag bis Freitag können sich Schüler vor der BBS in Neustadt ohne Termin impfen lassen. Borschel kündigte an: „Wenn das Angebot gut angenommen wird, sind weitere Impfangebote an Berufsschulen denkbar.“ Auch beim Heimspiel von Hannover 96 gegen SV Sandhausen am kommenden Sonntag schlagen mobile Impfteams im Nord- und im Südbereich der HDI-Arena ihre Zelte auf. Die Region betont, dass dort auch Impfwillige willkommen seien, „die kein Ticket für das Heimspiel erworben haben“.

Von Britta Lüers