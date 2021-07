Hannover

Die Region Hannover geht bei der aktuell gelieferten Menge Impfdosen davon aus, dass die Warteliste im Impfzentrum auf dem Messegelände in zwei Wochen abgearbeitet ist. Aktuell warten gut 3900 Personen auf eine Impfung, die bis zum 18. Juli einen Termin haben. Auf der Warteliste stehen so gut wie keine Impflinge, die älter als 60 Jahre alt sind, sagte Cordula Drautz, die Dezernentin für Finanzen und Gebäude der Region Hannover, im Personal-und Organisationsausschuss am Donnerstagabend.

Die Impfbereitschaft der Bürger aus Stadt und Umland ist nach ihren Angaben nach wie vor hoch, sie liegt aktuell bei 94 Prozent. Heißt: Wer einen Impftermin hat, nimmt ihn in der Regel auch wahr. Mit Stand 30. Juni wurden im Impfzentrum etwas mehr als 600.000 Impfungen vorgenommen, zusammen mit den Impfungen bei Hausärzten haben sich mehr als eine Million Impfungen aktuell impfen lassen. „Die Quote bei den Erstimpfungen liegt aktuell bei 56 Prozent, die bei der Zweitimpfung bei 35 Prozent“, so Drautz.

Aktuell sind bis zu 40.000 Impfungen in der Woche möglich

Je nach Lieferkapazität werden im Impfzentrum aktuell zwischen 28.000 Impfungen pro Woche vorgenommen, in der ersten Juli-Woche sind es voraussichtlich 40.000 Impfungen. Die Erstellung eines digitalen Impfpasses im Impfzentrum ist seit zwei Wochen möglich. Wie es nach dem 30. September mit der Impfkampagne in der Region Hannover weitergehe, sei aktuell schwer einzuschätzen, so die Dezernentin weiter.

Das Land plant, die stationären Impfzentren abzubauen, beziehungsweise zu schließen. „An deren Stelle treten die aufsuchende Impftätigkeit und mobile Teams“, führte Cordula Drautz weiter aus. Nach den guten Erfahrungen mit den mobilen Teams in den sozialen Brennpunkten mit beengten Wohnverhältnissen in Garbsen und im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg sei es denkbar, dass man dieses Angebot in anderen Orten und Stadtteilen wiederhole, so die Dezernentin.

Gesundheitsamt baut Corona-Mitarbeiter ab

Im Gesundheitsamt der Region wird aktuell das Personal abgebaut, das sich im Zusammenhang mit Corona beschäftigt. Ende des Jahres sollen sich dann noch 57 Angestellte mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigen. Die meisten befristeten Verträge der Mitarbeiter enden zum 30. September, sie will die Region in der Regel nicht verlängern.

Allerdings: Wegen der Zunahme der Delta-Variante treffe man Vorkehrungen, bei Bedarf umgehend wieder Personal einstellen zu können, teilte die Region weiter mit. Im September will das Gesundheitsamt der Region der Politik ihre Strategie erneut vorstellen, wenn das Land Niedersachsen seinerseits die Rahmenbedingungen abgesteckt hat.

Von Andreas Voigt