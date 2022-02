Hannover

Das Kinder-Impfangebot von Zoo und der Region Hannover erweist sich nach wie vor als Treiber aller Angebote für Kinder in Stadt und Umland. Insgesamt sind seit Beginn der Kinderimpfungen Mitte Dezember exakt 12.875 Kinder im ehemaligen Regenwald-Panorama geimpft worden, dazu kommen 15.983 Erwachsene, teilte die Region mit.

Insgesamt werde das Angebot nach wie vor gut angenommen, auch wenn die Zahlen tageweise schwanken können, so die Behörde. „Da es nach wie vor Bedarf gibt, denkt die Region nicht über eine Schließung des Standortes nach“, sagt Sprecherin Sonja Wendt. In der Region Hannover leben insgesamt etwa 72.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Die Impfpanne Anfang Januar hat dem Image der Einrichtung am Zoo somit offenbar nicht geschadet. Damals hatten 21 Jungen und Mädchen versehentlich den höher dosierten Biontech-Impfstoff für Erwachsene erhalten. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hatte sofort reagiert und eine strikte Trennung der Impfungen für Kinder und Erwachsene angeordnet.

Seit dem 10. Januar werden im Zoo-Panorama deshalb nur noch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können auch an anderen Standorten geimpft werden – hierfür hat die Region ein umfängliches Angebot aufgelegt, geimpft wird etwa in Schulen, und das auch im Umland.

Kaum Nachfrage im Leine-Center Laatzen am Sonnabend

Die Impfkampagne für Kinder betreibt die Region seit Januar mit Nachdruck, in allen Umland-Kommunen gibt es an verschiedenen Tagen Angebote, viele liegen in den Abendstunden und an den Wochenenden.

Doch nicht überall klappt das Impfangebot für Kinder so gut wie am Zoo: Am vergangenen Sonnabend hatten nur sehr wenige Eltern etwa das Leine-Center in Laatzen aufgesucht. Sechs Mitarbeiter vom ASB und zwei Kinder-Ärztinnen waren vor Ort, die meiste Zeit hatten sie nichts zu tun. Sie vermuten, dass das Angebot nicht ausreichend beworben worden ist.

Ganz anders der Zuspruch in Hannover: Offenbar hat sich das Impfangebot für Kinder auf dem Zoo-Gelände inzwischen weit herum gesprochen. Ärzte, die dort schon tätig waren, berichten davon, dass Eltern eine weitere Anreise in Kauf nehmen, genannt werden etwa die Städte Göttingen und Holzminden. Und das, obwohl es die Kinder-Freikarte für den Zoo, wie noch zum Start der Kampagne in den ersten vier Wochen, längst nicht mehr gibt. Mit einem anschließenden Zoo-Besuch wollte die Region den Kindern die mögliche Angst vor einem Piks nehmen.

Kinder-Impfen: Anmeldung über Portal des Landes

Mittlerweile sollen auch Apotheken in Deutschland Impfungen verabreichen dürfen, die ersten Apotheken starten damit in Baden-Württemberg. Verimpft werden alle am Markt zugelassenen Stoffe. Kinder werden in Apotheken aber erst ab einem Alter von zwölf Jahren geimpft.

Laut dem RKI sind in Deutschland etwa vier Millionen Kinder unter vier Jahren noch nicht geimpft, da für sie noch kein zugelassener Impfstoff existiert. Für das Kinderimpfen ist eine Anmeldung über das Impfportal des Landes auf www.impfportal-niedersachsen.de nötig.

Von Andreas Voigt