Hannover

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat am Donnerstag ihr neues Funkfeuer bei Sarstedt in Betrieb genommen. Damit ist es neben der Navigation für den An- und Abflug zum Flughafen Hannover laut der DFS nun auch möglich, in der Region Hannover mehr Windkraftanlagen zu genehmigen.

Das neue Doppler-Drehfunkfeuer steht gut 100 Meter von der Vorgänger-Anlage „DVOR Leine“, die bis Anfang 2019 in Betrieb war. Baustart war im Juni. Die neue Anlage – ein Doppler-Drehfunkfeuer, kurz DVOR – soll robuster gegenüber den Störeinflüssen von Windkraftanlagen als die konventionelle Anlage, die bis zwischenzeitlich als Interimslösung gedient hatte.

„Gute Nachricht“

„Das ist eine gute Nachricht für die Luftfahrt, aber auch ein Signal für den weiteren Ausbau der Windkraft in der Region“, sagt DFS-Geschäftsführer Technik Friedrich-Wilhelm Menge. Denn dank künftiger Anwendung einer modifizierten Bewertungsmethode, mit der die DFS das Störpotenzial von Windrädern auf ihre Funkfeuer bestimmt, sollen mehr Windkraftanlagen innerhalb des Anlagenschutzbereichs innerhalb des Schutzradius von 15 Kilometern genehmigungsfähig sein.

Investitionsstau

Bislang sind laut DFS allein im Schutzbereich der DVOR Sarstedt knapp 120 Windkraftanlagen genehmigt. Allein für die Region Hannover jedoch schätzte Alexander Jäger-Bloh, Windkraftunternehmer und Sprecher der „Planerallianz VOR Nienburg“, den Investitionsstau zuletzt auf 30 Anlagen, das sei, zusammen mit Anlagen im Heidekreis und Nienburg, ein Volumen von um 240 Millionen Euro.

DFS-Navigationsanlage Funkfeuer Nienburg vom alten Typ VOR mit seinem weißen Antennesilo. Quelle: DFS

Auf Dauer angelegt

Die Anlage in Sarstedt, für die die DFS nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Euro investiert hat, gehöre „mit dem Funkfeuer in Nienburg zur zukünftigen Kerninfrastruktur der Doppler-Drehfunkfeuer in Deutschland“. Das konventionelle Funkfeuer in Nienburg soll im Jahr 2023 auf ein robusteres DVOR umgerüstet werden.

Windkraft-Status Region

Ob und wenn ja, wo jetzt womöglich in der Region Hannover auch abseits der Funkfeuer-Störbereiche neue Windkraftanlagen entstehen und wann, ist unklar: Die von der Region im Raumordnungsprogramm (RROP) 2016 ausgewiesenen Vorrangflächen für Windkraft und der Ausschluss aller anderen Flächen hatten im März 2019 vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg keinen Bestand (unter anderem wegen fehlerhafter Berechnung von Mindestabständen zu Siedlungen).

Weniger Funkfeuer

Die Zahl der Funkfeuer insgesamt wird verringert, da sich satellitengestützte Navigation längst durchgesetzt hat. Allerdings will die DFS einige Funkfeuer vor allem als Ausfallreserve erhalten und damit „die notwendige Redundanz schaffen und gewährleisten, dass jedes Flugzeug zu jedem Zeitpunkt sicher navigieren kann“. Die Zahl der derzeit 52 Funkfeuer soll bis 2030 um etwa ein Drittel reduziert werden. Die Modernisierung verbleibender Navigationsanlagen wie in Sarstedt und Nienburg fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 14 Millionen Euro.

Von Ralph Hübner