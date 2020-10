Hannover

Seit sechs Wochen läuft in den Schulen wieder der „Normalbetrieb unter Coronabedingungen“. Für die Region Hannover war es am Donnerstag daher Zeit für eine erste Bilanz: Wie haben sich die Infektionen seitdem verändert? Wichtigste Erkenntnis dabei: „Wir haben keine Infektionsübertragungen in den Schulen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. „Die Ansteckung findet in der Regel im privaten Bereich statt.“

Weder Schulen, noch Schulbusse oder Fußballspiele haben sich zu den Hotspots entwickelt, betonte der Verwaltungs-Chef bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern des Gesundheitsamtes und dem Fachbereich Gesundheit. Dort würden die Abstände und Hygiene-Regeln offenbar gut eingehalten. Nicht so zu Hause. „Die Übertragung findet in der Regel privat und im Familienbereich statt“, betonte Jagau. „Weil da wahrscheinlich die Abstände nicht eingehalten werden. Vielleicht weil man sich denkt, man sei sich ohnehin schon so nah.“ Über diesen Bereich würde die Infektion dann gestreut.

Leichter mache dies die Kontaktverfolgung für das Gesundheitsamt aber nicht. Denn inzwischen habe man statt fünf, oder sieben Kontaktpersonen – wie im Frühjahr üblich – im Schnitt 40, aber bis zu 100 Personen pro positiven Fall für die Nachverfolgung. „Das stellt unser System im Gesundheitsamt vor riesige Herausforderungen.“

An den Schulen: Viele Kontaktpersonen, wenig Infizierte

Diese bis zu 100 Kontakte spielen sich insbesondere in den Schulen ab, so Andreas Kranz, Leiter zentrales öffentliches Gesundheitswesen der Region. „Durch die dortigen Klassenverbände und Kurssysteme in der Oberstufe kommen schnell hohe Zahlen zusammen.“ Seit Ende der Sommerferien gab es von insgesamt rund 450 Schulen 189 Corona-Fälle an 89 Schulen. „Dahinter liegen weit mehr als 5000 Kontakte.“

Diese Kontakte seien aber nicht gleich Erkrankte. Viele infizierte Schüler gab es nämlich nicht: Von den 89 Schulen gab es an 64 Einrichtungen weniger als drei Fälle, nur in vier Schulen mehr als fünf Erkrankte. „Wir haben also keine Hinweise, dass Schulen Infektionshotspots sind – sondern Familien oder Freunde.“

Umso wichtiger ist es, die Abläufe und Tests schnell und sicher durchzuführen sowie die Kontaktkette nachzuvollziehen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Das Entscheidende für uns ist es nach einem positiven Befund, herauszufinden, wo die Ansteckung stattgefunden haben könnte. Das betrifft zunächst die Familie und private Kontakte, dann aber auch Schule und Arbeitsplatz – denn dort hat man in der Regel die meisten Kontakte“, erklärte Marlene Graf, Amtsärztin im Gesundheitsamt.

Dann schaue man auf die weiteren Kontakte, die die Indexperson inzwischen hatte. Diesen lässt das Gesundheitsamt eine schriftliche Quarantäneverfügung zukommen. Ein Test dieser Kontaktpersonen findet inzwischen meist am fünften Tag der Quarantäne statt, um ein sicheres Ergebnis zu haben. „Anfangs hatten wir Bedenken, ganze Kurse in Quarantäne zu schicken. Inzwischen stellt sich aber heraus, dass diese Schritte richtig sind und wir die Übertragung damit bannen konnten“, sagte die Amtsärztin.

Abstand wahren: Vor allem auch zu Hause

Für die erkrankte „Indexperson“ sei es wichtig, dass sie zu weiteren Personen sofort eine Distanz herstellt – „auch wenn sie im eigenen Haushalt leben“, unterstreicht Graf. „Man sollte sich dann im Badezimmer oder in der Küche abwechseln. Schüler, die ein eigenes Zimmer haben, können dort versorgt werden.“ Kein leichtes Unterfangen, wie auch der Regionspräsident einräumte. „Wenn die Tochter etwa nicht mehr mit der Mutter gemeinsam essen darf, kann das im Familienzusammenhang ja durchaus als Liebesentzug gewertet werden. Es muss dann erklärt werden: Ich mag dich, aber will dich nicht anstecken. Das ist einfach gesagt, aber schwer umzusetzen. Dennoch müssen wir da ran.“

Wichtig sei vor allem, die Infektionskette etwa in Pflegeeinrichtungen zu verhindern. Das unterstrich auch Jagau: Von den insgesamt 134 Corona-Todesfällen in der Region waren gerade mal 14 Personen jünger als 69 Jahre – alle anderen älter. Diese Risikogruppe müsse also vor allem vor einer Infektion geschützt werden. Bisher klappe dies ganz gut: Der Altersdurchschnitt der Erkrankten in der Region liege bei 40 Jahren. Zwar sei die Zahl der Corona-Infizierten insgesamt bundesweit wieder angestiegen, erfreulicherweise handle es sich aber vor allem leichte Verläufe – „in der Region haben wir jedenfalls keinen erhöhten Anstieg von Krankenhausaufenthalten.“

Personelle Unterstützung durch die Bundeswehr

Um die Meldeketten und die hohen Kontaktzahlen schneller bearbeiten zu können, habe das Gesundheitsamt auch neue Strukturen geschaffen, sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. „Wir sind deutlich digitaler als früher.“ Infizierte würden unter anderem per Mail informiert. Über einen Link oder auch eine QR-Code können Kontaktpersonen eingetragen werden, die dann digital an das Gesundheitsamt übersandt werden. „Wir hoffen so, schneller an die Kontakte zu kommen und die Isolation vornehmen zu können.“

Personelle Unterstützung gibt es per Amtshilfe der Bundeswehr. Etwa 40 Soldaten helfen ab nächsten Montag bei der Auswertung der „Aussteigekarten“, die Reiserückkehrer am Flughafen abgeben müssen. Hermenau spricht von Karten im fünfstelligen Bereich. „Das war eine riesige Arbeit.“

Zudem wolle man eine Art automatisches Callcenter einrichten, die die rund 2500 täglichen Anrufer der Hotline inhaltlich ordnet und durch einen eingespielten Text bereits wichtige Fragen beantwortet. Dies seien immer noch viel zu viele Anrufer für das Gesundheitsamt, das sich vor allem um die Kontaktketten kümmern soll, so Jagau: „Ansprechpartner für Gesundheitsberatung und Behandlung ist der niedergelassene Arzt.“

Von Simon Polreich