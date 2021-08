Region Hannover will mit Charta der Vielfalt Ängste nehmen

Hannover

Die Region Hannover bekennt sich als Arbeitgeberin zu Vielfalt am Arbeitsplatz. Am Mittwoch hat Regionspräsident Hauke Jagau die „Charta der Vielfalt - Für Diversity in der Arbeitswelt“ unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich die Regionsverwaltung, eine Organisationskultur zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist.

In Personalprozessen sollen die vielfältigen Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt werden. Vielfalt ist innerhalb und außerhalb der Organisation anzuerkennen und Inhalte der Charta sind zum Thema des Dialogs zu machen. Die Beschäftigten werden bei der Umsetzung der Charta einbezogen.

„Unbequemes ertragen“

„Freiheit bemisst sich nicht an der Freiheit der Mehrheit, sondern daran, wie Minderheiten und Andersdenkende behandelt werden. Freiheit heißt auch, Unbequemes zu ertragen und Vielfalt zu akzeptieren und wertzuschätzen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen“, sagt Jagau. Er wisse, dass viele Menschen Ängste haben, in der Gesellschaft aufzufallen oder abzuweichen. „Dass wir in einer Zeit leben, in der sich Minderheiten in unserem Land unsicher fühlen, macht mir Sorgen. Die Charta der Vielfalt setzt ein Zeichen gegen solche Entwicklungen.“

Gegen Diskriminierung

Mit der Unterzeichnung der Charta tritt die Region Hannover einer bundesweiten Bewegung und dem größten Netzwerk für Diversity Management in Deutschland bei. Diversity steht als Gegenbegriff zu Diskriminierung. Im Vordergrund steht, individuelle Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen aller Menschen abzurufen und nicht nur, nicht zu diskriminieren. Vielfalt betrachtet dabei unterschiedliche Bereiche, wie Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität sowie sexuelle Orientierung.

Von Vera König