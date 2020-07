Region Hannover will Waldchaussee auch am Wochenende öffnen

Hannover

Ein Stück Natur mitten in der Großstadt. Die Waldchaussee ist eine der schönsten und bemerkenswertesten Straßen in Hannover. Und immer wieder Anlass für politische Diskussionen. Erst im April forderten die Grünen, die gut einen Kilometer lange Straße komplett zu schließen. Begründung: Während der Pandemie werde die Straße zwischen Zoo und Steuerndieb überwiegend von Radlern, Skatern und Spaziergängern genutzt.

Die Regionsverwaltung schmiedet jetzt Pläne, die in die genau umgekehrte Richtung laufen. Sie wollen die Straße auch am Wochenende zumindest für den Busverkehr öffnen. Die Sprinter-Linie 800 der Regiobus soll aus Sehnde bis zum ZOB verlängert werden – im 15-Minuten-Takt. Derzeit wird die Waldchaussee Sonnabendnachmittag und den kompletten Sonntag per Schranke gesperrt.

Eilenriedebeirat lehnt die Öffnung der Waldchaussee ab

„Grundsätzlich ist es gut, wenn die Menschen aus dem Umland besser an die Stadt Hannover angebunden werden“, sagt Frank Straßburger, verkehrspolitischer Sprecher der SPD in der Regionsversammlung. Auch die Bewohner der Gehägestraße würden von der neuen Linienführung profitieren. „Von diesen Anwohner haben wir viele Eingaben bekommen, dass sie sich einen besseren Anschluss an den ÖPNV wünschen“, sagt Straßburger.

Seitens des Eilenriedebeirats stoßen die Pläne der Region auf Ablehnung. „Wir haben dazu eine klare Haltung. Wir wollen die Waldchaussee komplett aus dem Verkehr herausnehmen“, sagt Gerd Garnatz, Vorsitzender des Eilenriedebeirats. Umweltschutz und Naherholung gehen bei diesem Thema wohl nicht Hand in Hand. Der Beirat habe eine Mail von der Region erhalten, mit der Bitte die Pläne der Region zu unterstützen. Daraufhin schickte Garnatz eine Anfrage an die Stadtverwaltung Hannover. Er wartet noch auf die Antwort.

Region kündigt auf NP-Nachfrage Pressekonferenz an

Die NP stellte eine Anfrage an die Regionsverwaltung. Die Antwort lautete: „Es gibt Gespräche zu den geplanten Direktbuslinien. Die Verkehrsbetriebe werden dazu im Rahmen eines Pressegesprächs informieren.“ Am Freitag lag noch keine Einladung zu einer Pressekonferenz vor.

Die Öffnung der Waldchaussee ist eine der Ideen, die aus dem dem Zehn-Punkte-Programm zur Verkehrswende entstanden sind. Die Verlängerung der Sprinter-Linie soll schon zum 13. Dezember 2020 geschehen. Der 800-er Bus war erst im vergangenen Jahr eingeführt worden und kostet rund zwei Millionen Euro. Mit den Sprinter-Linien, die Passagiere schnell aus dem Umland in die City bringen, will die Region die Attraktivität der Öffis auf dem Land steigern.

Von Thomas Nagel