Region Hannover will Auswirkungen von Starkregen analysieren lassen

Hannover

Wie katastrophal sich die Folgen des Klimawandels auswirken können, haben die Ereignisse im Ahrtal deutlich gemacht. Besonders bedroht von Überflutungen nach Starkregenereignissen sind natürlich Kommunen in Überschwemmungsgebieten, in der Region Hannover etwa entlang der Leine. Doch heftige Niederschläge können auch an anderen Orten zu großen Problemen führen. Auch wenn das Wasser schneller wieder abfließt, hinterlassen auch kurzfristige Fluten empfindliche Schäden.

Die Gemeinde Hemmingen plant quasi als Vorreiter bereits die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte, basierend auf der Prognose eines Computermodells. Sie soll zeigen, wo Wassermassen entlang fließen und wo die Gefahr eines Hochwassers besteht. Und so helfen, Strategien zu entwickeln, Schäden zu minimieren.

Nun will die Region eine regionsweite Analyse der möglichen Auswirkungen solcher Starkregenereignisse erstellen lassen. Dies soll als eine von mehreren neuen Schlüsselmaßnahmen in das Klimaanpassungskonzept der Region aufgenommen werden. Die entsprechende Beschlussdrucksache der Verwaltung ist im Umweltausschuss der Region am Dienstag allerdings von den Grünen wegen Beratungsbedarf zunächst in die Fraktion gezogen worden.

Vorrangige Ziele dieser Änderungen im Maßnahmenkatalog sind, Personenschäden bei Sturm und Starkregen zu verhindern, aber auch Verkehrswege und -infrastruktur zu schützen sowie den laufenden Verkehr während solcher Ereignisse zu sichern.

Kosten etwa 100.000 Euro

Mit der Analyse soll ein qualifiziertes Büro beauftragt werden. Die Verwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro. Im ersten Schritt sollen dabei die gefährdeten Bereiche identifiziert werden. Für die so ermittelten Kommunen können dann Detailanalysen erstellt und entsprechende Anpassungsstrategien entwickelt werden. Nebeneffekt: Auch Regionalplanung und kommunale Bauleitplanungen können durch die Analyse für sie relevante Informationen erhalten.

Als weitere Neuerung in dem Maßnahmenkatalog sollen unter anderem die komplexen Förderstrukturen auf EU-, Bundes- und Landesebene durch ein regionales Födermittelmentoring in einfacher und verständlicher Form aufgearbeitet werden und Bürgen sowie Kommunen die Orientierung erleichtern. Und auch für die Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung in bestehenden und geplanten Gewerbegebiete sollen weitere Anreize geschaffen werden.

Schienennetz ist Sache der Bahn

Hinsichtlich der Verkehrssicherheit im S-Bahnnetz sind der Region jedoch weitgehend die Hände gebunden. Hier reichen ihre Zuständigkeiten nicht aus, um die Entscheidungen der Bahn zu beeinflussen. Daher soll diese Schlüsselmaßnahme aus dem Konzept gestrichen werden, zumal die Bahn zentral in Frankfurt am Main ein eigenes Naturgefahrenmanagement betreibt, bei denen man sich auch mit Extremwettern beschäftigt. Wobei auch die Möglichkeiten der Bahn hinsichtlich umgestürzter Bäume oder herabfallender Äste, die den Verkehr behindern können, beschränkt sind. Etwa zwei Drittel der von der Bahn genutzten Flächen sind mit Bäumen bestanden, sie besitzt jedoch nur die Hälfte dieser Flächen.

Ebenfalls aus dem Maßnahmenkatalog gestrichen werden soll das Monitoring invasiver, also fremder Arten und deren Bekämpfung, da das Land mit dem Aufbau eines entsprechenden Monitorings begonnen hat.

Von Andreas Krasselt