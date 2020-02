Bevölkerungsprognose: Die Region Hannover wächst bis 2030

Hannover

Die Delle bei der Bevölkerungsentwicklung aus 2019 können Stadt und Umland von Hannover zusammen offenbar wieder ins Gegenteil umkehren – prognostisch zumindest bis 2030. Hannover wächst demnach um 15.400 Bewohner, die Umlandkommunen in den nächsten Jahren um 13.700 Bewohner. Die letzte Bevölkerungsprognose hatten Stadt und Region Hannover 2014 veröffentlicht. Diese Zahlen hatte am Mittwoch Hannovers Baudezernent Uwe Bodemann bekannt gegeben.

Die Stadt Hannover hatte 2019 erstmals seit 2008 ein Minus bei der Einwohnerzahl, am 31. Dezember 2019 lebten in der Landeshauptstadt knapp 1800 Menschen weniger als am Jahresende 2018. Die Politik mutmaßte angestiegene Mieten und Immobilienpreise als Grund für die Stadtflucht. Offenbar nur ein Teil der Wahrheit, denn in den nächsten zehn Jahren geht die Bevölkerungszahl wieder nach oben – um insgesamt 29.100 Neubürger in Stadt und Umland zusammen. Der tatsächliche Zuwachs beläuft sich bis 2030 auf etwa 52.000 Neubürger, die Zahl reduziert sich aber dadurch, dass im gleichen Zeitraum 22.900 Menschen mehr sterben als geboren werden.

Stadtflucht hält an: 18.600 Bürger ziehen in das Umland

Trotzdem hält die Stadtflucht weiter an, in den nächsten Jahren rechnen die Statistiker mit 18.600 Personen, die ins Umland abwandern. Insgesamt wird die Zahl der Zuzüge in die Region die der Fortzüge übersteigen, so dass in zehn Jahren insgesamt 1,21 Millionen Menschen in der gesamten Region leben: 558.700 in der Stadt und 649.200 im Umland.

Das stärkste Bevölkerungswachstum der 21 Regions-Kommunen bis 2030 wird in den Städten Gehrden (+4,9 Prozent), Pattensen (+4,2 Prozent) und Seelze (+4,1 Prozent) erwartet. In absoluten Zahlen sind es neben der Landeshauptstadt mit 15.400 Einwohnern die Städte Langenhagen (plus 2.100), Seelze und Barsinghausen (jeweils plus 1.400). Die Stadt Neustadt am Rübenberge mit minus 1,6 Prozent ist die einzige Kommune, für die eine leichte Bevölkerungsabnahme erwartet wird. Grund ist die Altersstruktur – die Statistiker erwarten steigende Sterbe- und stagnierende Geburtenzahlen.

Zahl der Erwerbsfähigen bleibt nahezu konstant

Der Bevölkerungszuwachs um 15.400 Neubürger bis 2030 in der Landeshauptstadt verteilt sich nach Altersgruppen unterschiedlich: Für die Zahl der Kinder und Jugendlichen wird ein Anstieg um 4,6 Prozent oder 3.800 Personen auf 87.500 erwartet. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren bleibt konstant bei etwa 357.600 (bei einem leichten minus von 145 Personen oder minus 0,04 Prozent). Und: Bis 2030 verlassen etwa zwei Drittel der Jahrgänge der sogenannten Babyboomer die Altersklasse der Unter-65-Jährigen; zeitgleich gibt es aber Zuwächse durch Zuwanderung von Personen im erwerbsfähigen Alter.

Durch die älter werdenden Babyboomer steigt die Zahl der Menschen in Hannover ab 65 Jahre bis 2030 deutlich um 11,4 Prozent auf 113.600 an (plus 11.700 Hannoveraner). Die Zahl der Hochaltrigen ab 85 Jahre nimmt außerdem um 35,6 Prozent (plus 5.200) auf 20.000 Personen spürbar zu. Das Durchschnittsalter der Landeshauptstadt erhöht sich deshalb von 42,5 auf 43,1 Jahre. Bezogen auf die 13 Stadtbezirke der Landeshauptstadt Hannover gibt es den stärksten Bevölkerungswachstum in den Stadtbezirken Kirchrode-Bemerode-Wülferode (plus 16,8 Prozent) und Linden-Limmer (plus 5,1 Prozent). Hauptgrund: Die großen Wohnungsneubaugebiete Wasserstadt Limmer und Kronsrode in Bemerode. Die Bezirke Limmer (plus 34,1 Prozent oder 2.300 Personen) und Bemerode (plus 23,3 Prozent, 4.700 Personen) haben das größte absolute Wachstum aller Stadtbezirke in Hannover.

Umland: Durchschnittsalter steigt auf knapp 46 Jahre

In den Städten und Gemeinden des Umlands verteilt sich der Bevölkerungszuwachs um 13.700 Personen bis 2030 nach Altersgruppen wie folgt: Für die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren wird ein Anstieg um 5,9 Prozent (6.300 Personen) auf 113.500 erwartet. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren nimmt dagegen um 3,2 Prozent ab auf 370.000 (minus 12.100 Personen). Die Zahl der älteren Menschen ab 65 Jahre steigt bis 2030 deutlich um 13,4 Prozent auf 165.700 an (plus 19.600). Die Zahl der Hochaltrigen ab 85 Jahre steigt dabei besonders stark an: Der Zuwachs um 13.100 Personen auf 31.500 Hochaltrige 2030 entspricht einem Wachstum um gleich 71,1 Prozent. Das Durchschnittsalter im Umland erhöht sich dadurch von 45,3 auf 45,9 Jahre.

Grundlage der Bevölkerungsprognose ist eine sogenannte Status-quo-Prognose: Für beide Komponenten der Bevölkerungsentwicklung – die natürliche Entwicklung und die Wanderungen – wird die tatsächliche Entwicklung der letzten Jahre als Basis genommen. Für Geburten und Sterblichkeit sind dies die Jahre 2015 bis 2018, für die Wanderungen die Jahre 2010 bis 2012 sowie 2016 bis 2018. Das Ausnahmejahr 2015 mit vielen Geflüchteten wurde nicht berücksichtigt. Das Hinzuziehen von drei früheren Jahren stellt die Struktur der Wanderungen auf eine breitere Basis, so Stadt und Region Hannover.

