Region Hannover übernimmt Hebammenzentrale

Hannover

Die Region Hannover übernimmt die Hebammenzentrale. Sie hatte die Zentrale 2019 mit Pro Familia Niedersachsen und dem Hebammenverband Niedersachsen gegründet, um die Versorgung von Schwangeren und jungen Familien zu verbessern. Die dreijährige Projektlaufzeit endet zum Ende 2021.

Die Regionsversammlung hat jetzt der Übernahme zugestimmt. Die Beratungsstelle soll an den Fachbereich Gesundheit der Region angeschlossen werden. Die Hebammen beraten während der Schwangerschaft und unterstützen bei der Vorbereitung auf die Geburt – sie sind wichtige Begleiterinnen für werdende Mütter. Jede Frau hat einen gesetzlichen Anspruch auf die Hilfe einer Hebamme. 

„Wichtige Schnittstelle“

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die Hebammenzentrale Teil des Gesundheitsamtes wird. Die Zentrale hat schon in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, die angespannte Versorgungssituation von werdenden Müttern und Familien in der Region deutlich zu entschärfen und ist zu einer wichtigen Schnittstelle für Hebammen und werdende Eltern geworden“, so Cora Hermenau, Dezernentin für Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten der Region Hannover. „Wir wollen allen werdenden Müttern in der gesamten Region die Teilhabe an diesem präventiven Angebot ermöglichen.“

Derzeit gibt es in der Region rund 270 aktive freiberufliche Hebammen und Geburtshelferinnen. Die Hebammenzentrale bündelt und vermittelt Hebammenhilfen, berät Hebammen, die in die Freiberuflichkeit (wieder) einsteigen wollen und ist Ansprechpartnerin für werdende Familien rund um die Suche nach einer Hebamme. Die Internetseite der Zentrale bietet eine übersichtliche Hebammenbörse: Hier können sich alle freiberufliche Hebammen aus der Region mit ihren freien Kapazitäten registrieren. Drei Hebammen in Teilzeit gehören derzeit zur Hebammenzentrale.

Vermittlung von Praktika

Frauen und Familien bekommen hier Hilfe, wenn sie Fragen haben oder einen Platz in einem Geburtsvorbereitungs- oder Rückbildungskursus suchen. Hebammen erhalten Unterstützung etwa zu Fragen rund um die Freiberuflichkeit, auch bei der Suche nach Praktikumsstellen hilft die Zentrale.

Für die erste dreijährige Projektlaufzeit hatte die Region Hannover 360.000 Euro bereitgestellt. Für das nächste Jahr plant die Region rund 120.000 Euro für die Hebammenzentrale ein.

Von Vera König