Hannover

Der illegale Handel mit Hundewelpen hat nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie zugenommen. In vielen Familien ist die Sehnsucht nach süßen kleinen vierbeinigen Freunden gewachsen – auch um für die unter der Isolation leidenden Kinder einen Spielgefährten zu haben. Der heimische Welpenmarkt kann diese Bedürfnisse kaum befriedigen. Immer wieder werden von der Polizei daher Transporter gestellt, in denen etliche Tiere unter schlimmen Bedingungen nach Deutschland und in andere Länder geschmuggelt werden – ohne Papiere, ohne tierärztliche Versorgung und ohne den notwendigen Impfschutz.

Aus einer solchen Lieferung stammen auch die sieben Hundewelpen und zwei kleine Katzen, für die das Veterinäramt der Region Hannover nun ein neues Zuhause sucht. Bei den Hunden handelt es sich um sechs Cocker-Spaniel – drei Hündinnen und drei Rüden – und ein Pinscherweibchen, die Katzen gehören zur Rasse Russisch Blau. Die Hundewelpen sind vier bis fünf Monate alt.

Eingepfercht in enge Plastikboxen

Sie stammen offensichtlich aus der Ukraine. Eingepfercht in enge Plastikboxen waren sie rund 24 Stunden in zwei Kleintransportern unterwegs gewesen, als die Polizei die Fahrzeuge auf der A2 überprüfte. Die Fahrt hätte noch erheblich länger dauern sollen, denn der Bestimmungsort der Tiere war Belgien. Was zeigt, dass dieser Markt nicht nur auf Deutschland beschränkt ist. Auf dem Rastplatz Lehrter See Nord war die Reise Ende Mai zu Ende. Damals waren die Tiere erst wenige Wochen alt, die Polizei hatte damals irrtümlich von acht Hundewelpen und einer Katze berichtet.

Wegen der tierschutzwidrigen Transportbedingungen und Unstimmigkeiten in den Impfunterlagen beschlagnahmte das von der Polizei hinzugezogene Veterinäramt die Tiere. Aktuell sind sie im Tierheim in Braunschweig untergebracht – frisch geimpft und gechipt – und warten auf neue Familien. Nach Absprache können sie dort besichtigt und auch abgeholt werden.

Gebühr soll die Tiere schützen

Doch um sicher zu gehen, dass sie auch in gute Hände kommen, verlangt die Region eine recht hohe Schutzgebühr von 750 Euro für jeden Welpen und 450 Euro für jede Katze. „Unser Ziel ist es, die Welpen an Personen abzugeben, bei denen die Tiere quasi als Familienmitglieder aufgenommen werden und auf Dauer bleiben können“, sagt Behördenchefin Petra Spieler. Die Schutzgebühr solle gewährleisten, dass den neuen Eigentümerinnen und Eigentümern die Verantwortung, die mit der Übernahme der Hunde und Katzen verbunden ist, gegenwärtig ist. „Wir wollen ausschließen, dass jemand die Tiere mitnimmt und einfach weiterverkauft.“

Die Kosten, die die Region für die Unterbringung habe aufbringen müssen, lägen weit über diesen Beträgen, versichert Regionssprecherin Christina Kreutz. Es sei das erste Mal, dass die Region die Vermittlung auf diese Weise versuche. Im Schnitt würden vier illegale Tiertransporte im Jahr entdeckt werden. „Es scheint aber zuzunehmen“, sagt auch Kreutz.

Im besten Fall sollen die Welpen und die beiden Katzen zu Menschen kommen, die bereits erfahren im Umgang mit Tieren sind. „Schön wäre auch, wenn die beiden Katzen zusammenblieben, dann würden wir sie eventuell etwas günstiger abgeben“, sagt Jan Philipp Tittus, der sich darum kümmert, dass die Tiere ein liebevolles Zuhause bekommen.

Kontakt per Mail oder Telefon

Er ist Ansprechpartner für alle interessierten Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber und erreichbar per E-Mail unter janphilipp.tittus@region-hannover.de oder telefonisch unter der Nummer 0511/616 267 63.

Ein paar Tage sollen sich die Tiere allerdings noch in Braunschweig erholen. Die drei Cockerspaniel-Rüden, eine der Cockerspaniel-Hündinnen und die zwei Katzen wären zum 30. August 2021 abzugeben, die Pinscher-Hündin sowie die beiden übrigen Cockerspaniel-Hündinnen dann zum 22. September. Sie hatten noch einmal nachgeimpft werden müssen, da sich nach der Erstimpfung nicht genügend Antikörper gebildet hatten.

Von Andreas Krasselt