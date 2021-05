Region Hannover stoppt Impfkampagne in prekären Wohngebieten

Hannover

Kaum ist die Impfkampagne in prekären Wohngebieten angelaufen, muss sie auch schon wieder gestoppt werden. „Die aktuellen Impfstofflieferungen sind für die jetzt stattfindenden Zweitimpfungen reserviert. Das Kontingent ist damit quasi ausgeschöpft“, sagte Axel von der Ohe, Ordnungsdezernent der Stadt Hannover, am Donnerstag.

Dabei war das „Modellprojekt Impfen in beengten Wohnverhältnissen“ sehr gut angelaufen. In nur zwei Tagen konnten im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg 350 Menschen zum ersten Mal geimpft werden. Im Garbsener Stadtteil Auf der Horst waren es am Mittwoch und Donnerstag sogar 400 Personen. „Das Interesse war damit deutlich größer, als wir erwartet haben“, so von der Ohe.

In Garbsen warteten die Leute drei Stunden auf die Impfung

Die mobilen Impfteams des Impfzentrums (betrieben von der Stadt Hannover und der Region) immunisierten die Leute vor Ort. „Wir wollten die Menschen in diesen Quartieren für das Thema Impfen sensibilisieren. Das ist uns gelungen“, erklärte Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region Hannover. Eine Anmeldung für die Erstimpfung war nicht nötig.

Ansteckungen mit dem Corona-Virus erfolgen oft unter Menschen, die auf engem Raum zusammenwohnen. Sie arbeiten oft auch in Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko wie zum Beispiel in der Logistik oder in Pflegeberufen. Häufig haben auch Personen mit Migrationshintergrund Sprachprobleme oder Berührungsängste mit deutschen Behörden. Deshalb waren auch Sozialarbeiter bei der Aktion dabei.

Und das mit großem Erfolg. „In Garbsen warteten Menschen bis zu drei Stunden vor Beginn der Impfungen am Freizeitheim Planetenring“, heißt es in der Pressemitteilung. Wann und ob das erfolgreiche Projekt wieder gestartet wird, ist derzeit ungewiss. Denn es gibt zu wenig Impfstoff. Und das Land hat angekündigt, noch vor den Sommerferien alle Schüler ab zwölf Jahren zu immunisieren. „Wenn das so kommt, sind damit erhebliche Kapazitäten gebunden“, erklärt Dezernentin Drautz.

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) hatte im Vorfeld erklärt, man wolle „besonders die Menschen schützen, die ein hohes Infektionsrisiko haben“. Zügige Impfungen könnten hier helfen, Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen und das Pandemiegeschehen einzudämmen. Vorbild für das Modellprojekt von Region und Stadt war Köln. Die Stadt am Rhein hatte in dem Hochhaus-Stadtteil Chorweiler einen Impfbus eingesetzt. Unabhängig von Alter und Priorisierung konnten sich die Menschen immunisieren lassen. Die Resonanz war in den ersten Tagen groß.

Von Thomas Nagel