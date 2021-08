Die Suche nach Kontaktpersonen bei positiv auf Covid-19-Getesteten gestaltet sich für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Region Hannover zunehmend schwierig – jeder Zweite gibt inzwischen an, niemanden getroffen zu haben. Dies könne nicht die Realität abbilden, so die Behörde.

