Region Hannover plant Radschnellweg am Westschnellweg

Wenn es nach der Stadt Garbsen ginge, wäre der erste Spatenstich wohl schon längst gesetzt. Die Nachbarkommune wünscht sich – so schnell wie möglich – einen Radschnellweg nach Hannover. Auf hannoverschem Gebiet ist die Sache allerdings kompliziert. Die unter Naturschutz stehende Leinemasch, Bahngleise sowie der Westschnellweg engen den Handlungsspielraum ein. Eine einfache Lösung gibt es nicht. Jetzt macht die Region dem Land Druck. „Wir würden den Radschnellweg gerne auf der Ostseite des Westschnellwegs bauen. Das wäre die einfachste Trassenführung“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region.

Das Problem: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr plant – zumindest teilweise – den Ausbau des Westschnellwegs von vier auf sechs Spuren. Der Bau des Radschnellwegs wäre damit in einigen Bereichen wohl kaum zu vereinen. Der Vorteil aus Sicht des Verkehrsdezernenten: „Zum Teil gibt es dort schon kleinere Radwege, die wir verbreitern könnten“. Vom Westschnellweg aus könnte der Radschnellweg über die Garbsener Landstraße und die Straße Auf der Horst nach Garbsen geführt werden.

Nicht viel Platz: Der Radweg rechts der Gleise soll in Stöcken ausgebaut werden. Doch auch der Westschnellweg soll zusätzliche Spuren bekommen. Quelle: Google Earth

Radschnellweg nach Garbsen : „Sind leider in der Warteschleife“

Weitere Varianten sind ebenfalls noch im Rennen. Der Radschnellweg könnte auch durch die schon gut für Radfahrer ausgebaute Herrenhäuser Allee geführt werden, über die Herrenhäuser Straße in die Berggartenstraße, unter den Bahnlinien her, durch den Entenfangweg, die Gemeindeholzstraße und die Mecklenheidestraße zum Jädekamp am Stöckener Conti-Werk, den Problembereich dieser Variante. Dort gibt es bisher nur wenig Platz für Radfahrer. Die Straße würde allerdings als Anschluss zur Garbsener Landstraße benötigt.

Möglich wäre auch eine dritte Variante, die vom Westschnellweg aus über Flächen am Klärwerk in Herrenhausen, weiter nach Letter und über Havelse nach Garbsen führen könnte. Weil davon jedoch deutlich weniger Haushalte in Hannover profitierten, wird diese kaum Favorit der Planer in der Landeshauptstadt sein. „Der Radschnellweg nach Garbsen ist wirklich schwierig“, räumt auch Verkehrsdezernent Franz ein. Weil der Westschnellweg eine Bundesstraße sei, müsse auch der Bund beteiligt werden. „Leider sind wir da gerade in der Warteschleife.“

Gute Chancen für Verbindungen nach Langenhagen und Laatzen

Deutlich einfacher könnte der Bau eines Radschnellwegs nach Langenhagen werden. Zwar gebe es ein kleineres Naturschutzgebiet am Silbersee an der A 2. „Aber das scheint beherrschbar zu sein“, sagt Franz. Zudem müsse über die Autobahn eine zusätzliche Fahrradbrücke gebaut werden“. Der Radschnellweg sei aber „grundsätzlich realisierbar“. Der Dezernent geht davon aus, dass 2021 Entwürfe für die Planung vorliegen werden.

Mit einem Radschnellweg nach Laatzen wird es erst einmal wohl nichts, weil auch dort die Führung durch die Leinemasch schwierig wäre. Stattdessen soll zügig eine Veloroute von Hannover nach Laatzen eingerichtet werden. Dafür soll auch auf hannoverschem Gebiet eine Spur der Hildesheimer Straße zugunsten des Radverkehrs geopfert werden, von der Stadtgrenze bis zur Wiehbergstraße. Die ist schon eine Fahrradstraße. Von dort aus gehe es über die Schützenallee weiter zum Maschsee. „Das wird zwar kein Radschnellweg, aber auch eine sehr schnelle und attraktive Strecke“, versichert Franz. Er lobt die „gute Zusammenarbeit“ zwischen Laatzen und Hannover in dieser Sache und sieht in dem Projekt „auch ein Symbol für die Verkehrswende“.

Radschnellweg nach Lehrte : Hannovers Anträge voller Fehler?

Die Arbeiten am viel diskutierten Radschnellweg von Hannover Richtung Lehrte sollten eigentlich im September beginnen, ursprünglich sollte es schon 2019 losgehen. Eine Zusage für die Fördermittel vom Land liegt dafür allerdings noch nicht vor. Die Verantwortlichen dort machen der Stadt Vorwürfe. Die Stadt habe bereits drei Förderanträge bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover gestellt. Diese seien allerdings „in vielen Teilen unvollständig oder nicht hinreichend nachvollziehbar“, sagt Christoph Ricking, Sprecher im Verkehrsministerium.

Die Stadt sei wiederholt gebeten worden, „prüffähige Unterlagen vorzulegen, sofern sie weiterhin eine Förderung des Projektes wünsche“, sagt Ricking. Dabei geht es um viel Geld. Die Stadt kalkuliert die Gesamtkosten für den Ausbau des Radschnellweges auf hannoverschem Gebiet zwischen Gutenberghof und Eisteichweg mit 3,8 Millionen Euro. Sie hofft, dass das Land davon 75 Prozent übernimmt.

Land: Nachweise für Sicherheit des Radschnellwegs fehlen

Für die Radschnellwege gelten besondere Qualitätsansprüche. Sie sollen zum Beispiel möglichst vier Meter breit sein und Radfahrern an Kreuzungen Vorfahrt gewähren. „Eine verkehrssichere sowie zügige und störungsfreie Befahrbarkeit stehen im Vordergrund“, erklärt Sprecher Ricking. Die Nachweise dafür habe die Stadt Hannover „bis heute nicht vollständig erbracht, sodass bisher auch keine Bewilligung einer Förderung ausgesprochen werden konnte“.

Das Land habe großes Interesse, die Kommunen bei der Realisierung der Radschnellverbindungen zu unterstützen. Die Beteiligten stünden daher im engen Kontakt, um „das Antragsverfahren zügig und passgenau zu gestalten“, so Ricking. Auch die Stadt Hannover sollte in der Lage sein, „auf dieser Basis prüffähige Unterlagen zur Verfügung zu stellen“.

Stadt Hannover rechnet „mit baldigem Förderbescheid“

Stadtsprecher Dennis Dix bestätigt, dass es „mehrere Nachforderungen“ von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gegeben habe. Für diese sei das Projekt „ja auch Neuland“. Die Nachforderungen habe man bedient, sodass „mit einem baldigen Förderbescheid“ gerechnet werde, sagt Dix. Ob die Arbeiten noch in diesem Jahr oder erst Anfang nächsten Jahres beginnen könnten, hänge davon ab, wann das Land die Förderung genehmige.

Die Stadt Lehrte hatte sich lange gegen den Weiterbau des Radschnellwegs auf ihrem Gebiet gesträubt, weil ihr das Vorhaben zu teuer war. Mittlerweile hat die Region in Aussicht gestellt, fast die kompletten Kosten zu übernehmen. Laut Verkehrsdezernent Franz werden noch zwei Varianten geprüft. Mit dem Bau auf Lehrter Gebiet will er 2022 beginnen.

Von Christian Bohnenkamp