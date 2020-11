Region Hannover macht mit Millionenaufwand Berufsschulen fit

Hannover

Durch mehrere Neu- und Anbauten sind am Berufsschul-Standort Waterlooplatz geplant. Die Region Hannover will ihn ausbauen und aufwerten. Im Integrierten Bildungszentrum sollen neue Werkstätten für die BBS me (Metall- und Elektrotechnik) sowie die BBS 3 (Berufe am Bau) entstehen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen, die Investitionen liegen bei 18,2 Millionen Euro.

Auf der Fläche des in die Jahre gekommenen Werkstattgebäudes soll im Anschluss daran ein Neubau für die BBS 3 errichtet werden. Zusätzlich sind Anbauten für die BBS 2 ( Gastronomie und Lebensmittelhandwerk) und BBS me vorgesehen. Durch die zusätzlichen Räumlichkeiten können die Klassen der Berufseinstiegsschule, die heute am Goetheplatz sind, an den Waterlooplatz umziehen.

Anzeige

Campus auch für Events und Sport

Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz: „Wir möchten unseren größten Berufsschulstandort am Waterlooplatz nachhaltig stärken. Er wird zu einem Campus der Beruflichen Bildung ausgebaut, der perspektivisch auch ein gemeinsames Veranstaltungszentrum und Sportmöglichkeiten erhalten soll.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Als zweiten Schwerpunkt des BBS-Konzepts plant die Region Hannover, die vier vorhandenen kaufmännischen Berufsschulen in der Stadt Hannover zu zwei Schulen zusammenzufassen. Hintergrund ist der Rückgang der Schülerzahlen in einzelnen Bildungsgängen – insbesondere in den Finanz- und Versicherungsberufen. Dort wird die duale Berufsausbildung zunehmend durch das duale Studium abgelöst.

Platz für junge Kaufleute

Zwei große kaufmännische Berufsschulen sollen für die Zukunft leistungsfähige Einheiten garantieren. Eine der beiden Berufsschulen wird Kompetenzzentrum für Handel, Büroberufe, Freizeit und Tourismus. Sie entsteht aus der heutigen BBS Handel und der BBS 14. Die zweite Berufsschule umfasst die Schwerpunkte Wirtschaft, Industrie, Recht und Verwaltung. Sie wird aus der Hannah-Arendt-Schule und der BBS 11 gebildet.

Kooperationsverträge zwischen den Schulen regeln die Fusionsprozesse. Mittelfristig ist die räumliche Zusammenführung der beteiligten Schulen vorgesehen. Eine der beiden neuen Berufsschulen zieht in einen Neubau am Goetheplatz.

Wachstum gesichert

Die Pläne sichern mehr Platz für die stark wachsenden sozialen Berufe und Gesundheitsberufe. Franz: „Es gibt einen sehr großen Bedarf an Fachkräften sowohl im Gesundheitswesen als auch bei Erzieherinnen und Erziehern. Wir möchten insbesondere der Alice-Salomon-Schule mit ihrem breiten Angebot an Gesundheits- und Sozialberufen durch einen zusätzliche Standort Raum für weiteres Wachstum geben.“

Die Vorschläge zum BBS-Konzept werden zurzeit in den Gremien der Region beraten. Eine Beschlussfassung ist in der Regionsversammlung am 15. Dezember vorgesehen.

Lesen Sie auch

Von Vera König