Hannover

Die Region Hannover ist die wirtschaftsstärkste Region in Niedersachsen. Das berichtet das Landesamt für Statistik. Unternehmen aus der Stadt und ihrem Umland haben mit 51,5 Milliarden Euro einen Anteil von 17,9 Prozent an allen in Niedersachsen produzierten Waren und Dienstleistungen.

In der Landeshauptstadt lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei 34,1 Milliarden Euro. Landesweit stieg das Bruttoinlandsprodukt um 3,2 Prozent auf 287,8 Milliarden Euro. Den geringsten Anteil hatte der mit rund 49.000 Einwohnern kleinste Landkreis Lüchow-Dannenberg: 1,24 Milliarden Euro oder 0,4 Prozent.