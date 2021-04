Region Hannover lässt Ausgangssperre gerichtlich überprüfen

Hannover

Das juristische Gerangel um die Ausgangssperre geht weiter. Die Region Hannover lässt den massiven Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg überprüfen. Das hat epd am Sonnabend vermeldet. Grund für den Schritt ist, dass das Verwaltungsgericht Hannover Eilanträgen von Bürgern positiv beschieden hatte.

Seit Donnerstag dürfen die Menschen in der Region Hannover zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ihre Häuser nicht mehr verlassen. Es sei denn, es liegt ein triftiger Grund vor. Grund für die Ausgangssperre ist die hohe Inzidenz von Corona-Infizierten. Das Ausgehverbot gilt bis 12. April.

Das Verwaltungsgericht hatte am Freitag Bedenken, ob der massive Eingriff in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte verhältnismäßig sei. So habe die Region Hannover nicht ausreichend darlegen können, ob der Verzicht auf die nächtliche Ausgangssperre die Zahl der Infizierten erheblich erhöhe.

In der Region Hannover liegt die Inzidenzrate derzeit bei 135 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Im Landesdurchschnitt beträgt diese Quote 109. Das Infektionsgeschehen in der Region Hannover ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Politiker bezweifeln mehrheitlich über alle Fraktionen hinweg die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. In den ersten beiden Nächten des Ausgehverbots meldete die Polizei in Hannover keine besonderen Vorkommnisse.

Von Thomas Nagel