In einer Prioritätenliste für den Straßenbau listet die Region Hannover rund 250 Bauprojekte auf, die sie in den Jahren bis 2024 realisieren möchte. Kosten: etwa 143 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des Radwegenetzes – Stichwort Verkehrswende.

Region steckt 143 Millionen in die Straßen des Umlandes

Sanierungsprogramm - Region steckt 143 Millionen in die Straßen des Umlandes

Sanierungsprogramm - Region steckt 143 Millionen in die Straßen des Umlandes