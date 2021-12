Region Hannover geht von 110 Omikron-Fällen aus

Hannover

Die gefährliche Virus-Variante Omikron wird sich schon im Januar in der Region Hannover durchgesetzt haben. Heiligabend hatte die Zahl der Fälle noch bei 21 gelegen. Am Tag nach dem Weihnachtsfest, an diesem Montag, „geht das Gesundheitsamt der Region Hannover von rund 110 Omikron-Fällen aus“. Diese Zahl nannte Regionssprecher Christoph Borschel der NP.

Die Fälle würden „in der Regel noch durch eine Sequenzierung bestätigt. Ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt.“ Ohnehin ist die Dunkelziffer sehr hoch. Nach NP-Informationen wird derzeit nur jeder zehnte PCR-Test auf die Omikron-Variante überprüft. Eine Anhebung ist geplant. Die Region konnte die derzeitige Prozentzahl und die Zielzahl zunächst nicht nennen.

Positive müssen Kontakte informieren

Mit Datenstand vom 27. Dezember weist das Robert-Koch-Institut für Niedersachsen 261 Omikronfälle aus, davon allerdings 164 mit noch nicht bestätigtem Verdacht. Das sind 56 Fälle mehr als im Vortag. Bei den Omikronfällen pro Bundesland ist Nordrhein-Westfalen mit 2370 Betroffenen (davon 1889 Verdachtsfällen) Spitzenreiter.

Gerade Omikron macht die Kontaktverfolgung wichtig. Denn diese Virus-Variante ist sehr viel ansteckender als Delta. Wie die NP berichtete, gibt es derzeit mehr als 3000 Fälle nicht abgearbeiteter Kontakte. Dazu erklärt Regionssprecher Borschel: „Ein grundlegendes Missverständnis besteht oft darin, dass sich das Gesundheitsamt bei allen Menschen, die einen positiven PCR-Test vorweisen, meldet. Das ist bereits seit Ende September nicht mehr der Fall. Die niedersächsische Absonderungsverordnung sieht vor, dass die Quarantäne automatisch für jede und jeden, der eine positives PCR-Ergebnis bekommt, gilt. Positiv Getestete müssen dann selbstständig ihre Kontaktpersonen informieren.“

Nicht überall Kontaktnachverfolgung vom Amt

Für Kontaktpersonen gilt dann: Wer ungeimpft ist, muss ebenfalls in Quarantäne, wer mindestens doppelt geimpft ist, ist von der Quarantänepflicht ausgenommen. Borschel: „Bei der Kontaktnachverfolgung legt das Gesundheitsamt der Region Hannover den Schwerpunkt auf Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas, Schulen, Alten- und Pflegeheime und medizinische Einrichtungen sowie auf die Bereiche der kritischen Infrastruktur.“

Boostern, also die dritte Impfung, vermag zwar nicht in allen Fällen eine Infektion zu verhindern – wohl aber einen schweren Verlauf. Und da ist die Region top. Borschel: „Die Impfkampagne läuft weiter auf hohem Niveau. So gab es allein am Mittwoch vor Weihnachten mit rund 8800 Impfungen einen neuen Tagesrekord.“ Der überwiegende Anteil seien Booster-Impfungen. „Aber wir erreichen mit unseren dezentralen und niederschwelligen Angeboten auch Menschen, die sich bisher nicht gegen Corona haben impfen lassen.“

Von Vera König