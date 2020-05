Region degradiert Geschäftsführer – Dezernent übernimmt selbst

Hannover

Weil es der Region Hannover offenbar nicht schnell genug geht in Sachen Verkehrswende, muss Ulf Mattern, der Geschäftsführer des Großraumverkehrs Hannover (GVH), seinen Posten räumen. Diese Aufgabe übernimmt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz ab 1. Juli selbst. Er ist zugleich Aufsichtsratschef der Üstra.

Mattern war gut sieben Jahre lang Geschäftsführer des GVH gewesen, unter dessen Dach sich die Nahverkehrsunternehmen zusammengeschlossen haben, die in der Region Hannover tätig sind. Neben der Üstra und der Regiobus sind das auch die Eisenbahnunternehmen DB Regio, Metronom, Erixx und die Westfalenbahn. Der GVH ist vor allem für den Ticketvertrieb und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Dezernent Franz sagt zwar, dass Mattern „gute Arbeit gemacht“ habe. Nach Informationen der NP hatte sich die Region allerdings vor allem bei den Online-Tickets einen stärkeren Zuwachs erhofft, der 2019 nur bei zwei bis drei Prozent lag.

Dezernent will Digitalisierung und Verkehrswende voranbringen

„Das soll deutlich mehr werden“, kündigt Franz an, der überhaupt den bargeldlosen Zahlungsverkehr bei den Nahverkehrsunternehmen voranbringen will. Er will außerdem „dem Thema Verkehrswende mehr Gewicht und Schwung geben“. Trotz der Corona-Krise müsse das Ziel sein, dass künftig mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen.

Franz war bisher Vorsitzender des Verbundausschusses des GVH gewesen. Dieser ist sozusagen der Aufsichtsrat der GmbH, an der die Region mit 51 Prozent den größten Anteil hält. Diesen Posten wird nun Regionspräsident Hauke Jagau selbst übernehmen.

Rückt in die zweite Reihe: Ulf Mattern (links). Hauke Jagau (Mitte) und Ulf-Birger Franz übernehmen die direkte Kontrolle beim GVH. Quelle: Florian Petrow

Region baut ihren Einfluss aus

Die Region baut damit ihren Einfluss in den wichtigen Nahverkehrsunternehmen aus. Zuvor hatte sie schon Elke van Zadel in der Regiobus-Geschäftsführung und im Vorstand der Üstra installiert. Sie war Leiterin des Fachbereichs Verkehr bei der Region gewesen.

Mattern soll trotz des Verlustes des Geschäftsführer-Postens, den er seit der Gründung der GmbH zum 1. Januar 2013 inne hatte, beim GVH bleiben. Künftig werde er die Geschäftsstelle koordinieren, kündigt Franz an.

Von Christian Bohnenkamp