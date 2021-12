Corona in Hannover - Region bietet am Sonntag wieder Impfungen in der Madsack-Druckhalle an

Auch am Sonntag, 19. Dezember, bietet die Region Hannover wieder Impfungen auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in der August-Madsack-Straße an. Es gibt Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.