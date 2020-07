Hannover

Die Region Hannover zieht erste Konsequenzen aus der Corona-Krise. Der Fachbereich Gesundheit wird umstrukturiert. Genauer gesagt wird das Gesundheitsamt in einen medizinischen und in einen nicht-medizinischen Teil gesplittet. Der Chef des Gesundheitsamtes, der Arzt Mustafa Yilmaz, wird weiter den ärztlichen Teil der Behörde leiten.

Hinzu kommen aber neue Teams wie „Medizin und Recht“ und „Verwaltung“. „Für Fragen, wie man mit Logistik und Statistiken umgeht, braucht man keinen Mediziner“, erklärte ein Sprecher. Vorübergehend werde der Leiter der Kommunalaufsicht, Andreas Kranz, diesen Teil des Fachbereichs Gesundheit übernehmen.

Gesundheitsverwaltung noch immer unter Druck

Während der Corona-Krise rückte die Arbeit im Gesundheitsamt plötzlich in den Fokus der Öffentlichkeit. Eine Behörde, die jahrelang eher ein stiefmütterliches Dasein führte. Nun ging es darum, mit vielen Mitarbeitern Infektionsketten nachzuvollziehen oder den Aufbau des Behelfskrankenhaus zu organisieren. All diese Aufgaben einem Chef zu überlassen, der für die öffentliche Gesundheitsvorsorge zuständig ist, sei nicht mehr möglich, so der Verwaltungssprecher.

Noch immer ist die kommunale Verwaltung wegen Corona schwer unter Druck. Beispiel: sofortige Corona-Tests an Flughäfen. Der Beschluss aus Berlin ist da. Aber wer macht die Tests? Wo finden sie statt? Wie werden sie organisiert? Das sind Fragen, die vor Ort geklärt werden müssen.

Von Thomas Nagel