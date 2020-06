Im aktuellen Hartz-IV-Bericht der Region beziehen knapp 55.150 Menschen Leistungen. Die höchste Quote ist in Laatzen, die niedrigste in der Wedemark. Aber: Immer noch ist jedes fünfte Kind in der Region auf Leistungen angewiesen. Wegen Corona erwartet die Region eine allgemeine Verschärfung der Soziallage.