HANNOVER

Die Zahl der Briefwähler in der Region Hannover hat stark zugenommen. Am Freitagnachmittag seien 119 000 Briefwahlunterlagen beantragt worden, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann. Die Region leitet die Europawahlen für die Landeshauptstadt und das Umland. Es sei davon auszugehen, dass etwa 90 Prozent der Briefwahlunterlagen auch in der Wahlurne landeten.

Im Vergleich zur Europawahl ist die Zahl der Briefwähler um etwa 36 Prozent angestiegen. 2014 hatten rund 89 000 Wahlberechtigte in der Region Hannover sich für diesen Weg entschieden.

„Die gestiegene Zahl der Briefwähler ist kein Hinweis auf eine steigende Wahlbeteiligung“, erklärt Abelmann. Das sei eine Erfahrung aus vorangegangenen Wahlen. Vor fünf Jahren beteiligten sich 48,7 Prozent der Wahlberechtigten an der Europawahl. 2009 war die Quote mit 43,2 Prozent in der Region Hannover noch niedriger.

Von Thomas Nagel