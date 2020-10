Region Hannover: Wohnraumförderung ist ineffektiv

Hannover

Öffentliches Geld, das nicht abgeholt wird: Was stimmt da nicht? fragte sich die Sozialdezernentin der Region Hannover, Andrea Hanke. Also ließ sie das Wohnraumförderprogramm von der Technischen Universität ( TU) Braunschweig untersuchen. Das Ergebnis lautet zusammengefasst: Das Programm geht am Publikum vorbei.

Tanja Kessel, Professorin für Infrastruktur- und Immobilienmanagement, erklärte am Donnerstag im Sozialausschuss die Gründe. „Die Baukostenzuschüsse für Investoren sind zu niedrig“, so die Professorin. Sie beruhten auf Preisen aus dem Jahr 2014. Selbst wenn die Zuschüsse um 300 Prozent erhöht würden, lägen die Kapitalwerte für die Einzelförderung nach 20 Jahren noch im Minus. Die Region hat einen Etat von 100.000 Euro für diesen Posten, das ist sehr wenig. Deshalb müsste sich diese Zuschussform mindestens auf der Preisebene von 2020 befinden.

Anzeige

Mietsteigerungen begrenzen

Das zweite Problem: Die geförderten Wohnungen erreichen zu schnell das ortsübliche Mietniveau. Deshalb rät die Expertin, die Mietsteigerungen stärker zu begrenzen. Derzeit liegt diese Quote bei 15 Prozent innerhalb von drei Jahren. Vorschlag der Professorin: 2,5 Prozent innerhalb von 15 Monaten. Oder noch besser das Modell aus Hamburg übernehmen. Dort dürfe die Mieten je Quadratmeter nur um 20 Cent innerhalb von 15 Monaten steigen.

Drittes Problem: Das Förderprogramm ist einheitlich, es ignoriert lokale Unterschiede. So sind Neustadt, Lehrte, Laatzen, Seelze und Ronnenberg Kommunen mit hohen Bedarf an Sozialwohnungen. Wegen der vergleichsweise niedrigen Mieten sind diese Orte für Investoren weniger interessant. „Es geht darum, spezifische Fördermöglichkeiten für einzelne Kommunen zu finden“, sagt Professorin Kessel. Insgesamt sei die „Fördersystematik schwer verständlich“. Eine Vereinfachung sei dringend angeraten.

Förderprogramm wird neu gestaltet

Aus der Politik gab es nur wenige Anmerkungen. Michael Fleischmann (Linke) meinte, dass man bei der Schaffung von bezahlbaren Wohnraum auf mehr Zwang setzen müsse. So könnten Kommunen verfügen, dass nur Investoren auf privaten Bauflächen zum Zug kommen, die einen gewissen Anteil an Sozialwohnungen zur Verfügung stellen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dezernentin Hanke kündigt eine Überprüfung des Wohnraumförderprogrammes an (Etat: 12 Millionen Euro, Wohnbauprämie 20 Millionen Euro im Jahr). Im Frühjahr 2021 soll der Vorschlag auf dem Tisch liegen.

Von Thomas Nagel