Region Hannover: Wie geeignet war Jagaus Bewerber?

Bei der fehlgeschlagenen Besetzung der Fachbereichsleitung Schulen ist laut Regionssprecherin Christina Kreutz alles „korrekt“ gelaufen. Der Örtliche Personalrat, Carsten Eisold, erklärte am Freitag: „Es handelt sich um ein sauberes Verfahren.“

Wie berichtet, hatten SPD, CDU und Grüne einen Bewerber mit SPD-Parteibuch abgelehnt. Vor allem die SPD störte, dass dieser Regionsmitarbeiter der Lebensgefährte eines engen Mitarbeiters des Regionspräsidenten Hauke Jagau ( SPD) war. Die Fraktionen störte vor allem, dass sie sich mit der Personalie überrumpelt fühlten. CDU und Grüne nahmen Akteneinsicht in das Bewerbungsverfahren.

Laut eigener Verwaltung war der Bewerber ungeeignet

„Der Regionspräsident hat den Mitarbeiter ermuntert, sich zu bewerben“, teilte Regionssprecherin Christina Kreutz am Freitag mit. Das sei ein „üblicher Vorgang“. Die Besetzungskommission, der auch Jagau angehört, habe dann den besten Bewerber ausgewählt. Die Parteizugehörigkeit oder mit wem der Bewerber zusammenlebe, spiele keine Rolle.

Ein sauberes Verfahren? Nach NP-Informationen hat der Fachbereich Personal den Bewerber für nicht geeignet gehalten, weil ihm Führungserfahrung fehle. In der Stellenausschreibung sei eine mehrjährige Führungserfahrung verlangt worden. Davon könne bei dem Bewerber keine Rede sein. Der Fachbereich Schule hat 76 Verwaltungsmitarbeiter und einen 85-Millionen-Euro-Etat. Die Stelle ist immer noch vakant.

„Es gab auch andere gute Bewerber“

Für den Job des Fachbereichs Schule gab es 67 Bewerbungen. Bei den sechs persönlichen Gesprächen sei der betreffende Mitarbeiter der beste gewesen – der Fachbereich Personal sah das anders. Evrim Camuz, Vorsitzende der Grünen-Regionsfraktion, meinte zur NP: „Es gab auch gute Bewerber.“ Auf Seiten der CDU hätte das zum Beispiel der bislang bisherige stellvertretende Leiter des Fachbereichs sein können. Oder störte den Regionspräsidenten dessen politische Einstellung? Aus Reihen der CDU heißt es, dass die Zahl der Fachbereichsleiter mit CDU-Parteibuch stark unterrepräsentiert sei.

Am Ende habe der von Jagau empfohlene Mitarbeiter seine Bewerbung zurückgezogen. Ihm habe die politische Unterstützung gefehlt. „Damit entfiel eine weitere Behandlung in den Gremien“, so die Regionssprecherin. Aus Sicht der Politik stellt sich das anders dar. In einer harten Debatte habe Hauke Jagau im Dezember 2019 dafür sorgen wollen, dass der Bewerber im Personalausschuss durch gewunken werde. Somit hätte die Regionsversammlung die Personalie noch im Dezember beschließen können. doch die Grünen haben das verhindert.

