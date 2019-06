Hannover

Am Abend drohen wieder schwere Gewitter in der Region Hannover. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb am Morgen eine Vorabinformation herausgegeben. Demnach kann es ab 18 Uhr zu Starkregen, Hagel und Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen.

In ganz Deutschland ist vom drohenden Unwetter besonders der Osten und der Südosten des Landes betroffen. In der Region Hannover könnte es eher den Osten als den Westen der Region treffen.

Es ist bereits die dritte Warnung des DWD vor Gewittern innerhalb von einer Woche. Am vergangenen Montag musste die Feuerwehr zu vielen Einsätzen ausrücken: Am Ricklinger Stadtweg hat es offenbar nach einem Blitzeinschlag einen Brand im Dachstuhl gegeben, die Üstra hatte nach einem Blitzeinschlag einen Ausfall auf den Linien 3 und 7. Außerdem stürzten zahlreiche Bäume um und blockierten die Straßen – wie etwa auf der A37.

