Hannover

Scheint fast so, als wäre die Corona-Pandemie auch in der Region Hannover ein Auslaufmodell: Seit dem Donnerstag, 17. Juni und damit seit fünf Werktagen (der Sonnabend gilt hierbei als Werktag) liegt die Inzidenz in der Region nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts unter 10 – am Dienstag veröffentlichte das RKI einen Wert von 6,7. Was bedeutet: Die Region wird in einer am Dienstag oder spätestens am Mittwoch schriftlich fixierten Allgemeinverfügung „feststellen, dass die Inzidenz an fünf Tagen unter 10 lag“, so Regionssprecherin Sonja Wendt, womit dann am Donnerstag die dafür geltende Landesverordnung in Kraft treten kann – und damit bahnen sich weitere Lockerungen an.

So dürfen wieder mehr Menschen zusammenkommen: Bis zu 25 in Innenräumen und bis zu 50 draußen. Nicht mit eingerechnet werden Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene. Haben alle Erwachsenen außerdem einen negativen Testnachweis, sind geimpft oder genesen, können sich noch mehr Menschen treffen. Eine Masken- und Abstandspflicht bei privaten Treffen gibt es nicht. Damit wären Geburtstags-, Hochzeits-, Grill-, Sport- oder Einschulungsfeiern wieder möglich.

Negative Testnachweise bei Veranstaltungen nötig

Das gilt aber nicht für Veranstaltungen: Kommen dort mehr als 25 Menschen drinnen beziehungsweise mehr als 50 draußen zusammen, gilt die Abstandspflicht - und drinnen auch die Maskenpflicht, solange man nicht an seinem Platz sitzt. Beides entfällt jedoch, wenn alle nicht vollständig Geimpften oder Getesteten einen negativen Testnachweis vorlegen.

Auch in Restaurants, Lokalen und Cafés entfallen die Begrenzungen bei privaten Feiern, aber auch hier gilt: Ab 25 Personen drinnen und 50 draußen müssen aber alle nicht vollständig Geimpften oder Genesenen in der Gastronomie ebenfalls ein Negativ-Testergebnis vorweisen.

In Discos keine Maskenpflicht mehr beim Tanzen

Ähnliches gilt für Besucher von Clubs und Diskotheken: Sie brauchen beim Tanzen keine Maske mehr zu tragen, sollen jedoch einen negativen Test oder Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung vorlegen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auch auf Wochenmärkten nicht mehr nötig.

In Hotels oder Pensionen reicht es für die Gäste künftig aus, einen Negativtest nur noch einmal bei der Anreise vorzuzeigen. Und das „Übernachten zu touristischen Zwecken“ in Wohnmobilen oder Autos ist ab der neuen Woche auch wieder auf öffentlichen Flächen erlaubt - dabei soll die konkrete örtliche Inzidenz keine Rolle mehr spielen.

Als beseitigt betrachtet die Landesregierung die Gefahr durch die Pandemie aber keineswegs. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte die Corona-Entwicklung im Land zwar ermutigend, mahnte jedoch: „„Bei aller Freude müssen wir vorsichtig bleiben. (...) Die Delta-Variante breitet sich in Europa aus und wird auch an uns nicht vorbeigehen.“ Vor allem in Großbritannien wachsen die Fallzahlen damit.

Von Michael Lange mit dpa