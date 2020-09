Hannover

Aufatmen in Barsinghausen: Nach den ersten Corona-Tests sind die 26 Achtklässler des Hannah-Arendt-Gymnasiums negativ – keiner von ihnen hat sich bei den infizierten Mitschülern angesteckt.

In Quarantäne müssen sie dennoch mindestens bis zum 11. September bleiben, am Ende dieser Woche steht ein zweiter Test an. Erst dann kann man sich relativ sicher sein, dass die Reiserückkehrer, die sich testen ließen und zur Schule gingen, ohne das Ergebnis abzuwarten, tatsächlich niemanden in der Schule infiziert haben. Ein dritter Infektionsfall im Umfeld der Schule ist am Dienstagabend bestätigt worden. „Aber diese Person war als Reiserückkehrer ohnehin zu Hause und hat nicht am Unterricht teilgenommen“, so Regionssprecherin Sonja Wendt.

Auch in Seelze hat es eine neunte Klasse getroffen

Ähnlich lange Gesichter wie am Freitag in Barsinghausen gibt es übrigens auch an anderen Schulen in der Region. Am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze sind mehr als 30 Schüler und mehrere Lehrkräfte in Quarantäne, weil eine Neuntklässlerin mit dem Coronavirus infiziert ist und sie mit ihren Schulkameraden Kontakt hatte. „Sie war nach den Sommerferien nur einen Tag lang in der Schule“, sagt der stellvertretende Schulleiter Jörg Beker. Am vergangenen Freitag habe sie sich krankgemeldet, am Montag erhielt die Schule die Nachricht, dass ein Corona-Test positiv ausgefallen sei. „Wir haben das Gesundheitsamt informiert, das dann alle Erstkontakte präventiv für 14 Tage in Quarantäne geschickt hat“, so Beker. Betroffen ist eine komplette neunte Klasse, zudem knapp zehn Schüler aus einem Kurs, den die Neuntklässlerin besucht hatte, sowie einige Lehrer. „In Summe sind das etwa 40 Personen“, sagt Beker.

IGS Wedemark hat auch einen Fall

Weitere drei bestätigte Fälle gibt es am Gymnasium Mellendorf, an der IGS Wedemark einen. Eine ganze Schule wurde bisher in der Region nicht geschlossen. „Bisher wurden nur Klassenverbände oder Teile von Klassenverbänden oder Jahrgangsstufen in Quarantänen versetzt“, so Wendt. Als erste Schule im Stadtgebiet ist nun auch die IGS Linden mit einem Fall betroffen.

Pulz geht davon aus, dass es besser werden wird

Matthias Pulz, Präsident des Landesgesundheitsamtes, weiß, dass „etwa die Hälfte der Corona-Fälle der vergangenen vier Wochen in Niedersachsen auf eine Infektion im Ausland zurückzuführen ist“. Diese Zahl werde sich nach dem Ende der durch die Sommerferien bedingten Reisetätigkeit reduzieren, sagte er der NP. Das Landesgesundheitsamt gehe nicht davon aus, „dass in den Schulen im großen Ausmaß Übertragungen stattfinden werden. Dies zeigen auch die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern, in denen die Ferien bereits seit längerer Zeit beendet sind“. Wichtig sei dafür, dass die Vorgaben und Vorsichtsmaßnahmen in den Schulen, an den Arbeitsplätzen und in Freizeiteinrichtungen weiterhin konsequent beachtet werden.

So verläuft die Quarantäne innerhalb der Familien

Dazu zählt laut Region auch die räumliche Trennung von Hausgemeinschaften, sofern es Infizierte gibt. „Die Kinder, die in Quarantäne sind, sollen sich nach Möglichkeit in anderen Räumen als die übrigen Familienmitglieder aufhalten“, sagt Regionssprecherin Wendt. Und erklärt: Eine häusliche Quarantäne bedeutet, dass die K1-Personen (enge Kontaktpersonen) räumlich so weit wie möglich isoliert werden. Das heißt, dass sie in der Wohnung beziehungsweise dem Haushalt möglichst eine räumliche und zeitliche Trennung von allen mit im Haushalt lebenden Personen einhalten sollten, indem sie sich in unterschiedlichen Räumen aufhalten, keine gemeinsamen Tätigkeiten ausführen und insbesondere ihre Mahlzeiten nacheinander oder räumlich getrennt voneinander einnehmen. „Dies ist von den Eltern natürlich alters- und bedarfsgerecht zu gestalten.“

Von Petra Rückerl und Linda Tonn