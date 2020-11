Hannover

Für den auf drei Jahre angelegten Versuch zu Tempo 30 auf Kreisstraßen in der Region Hannover haben die 20 Kommunen um die Landeshauptstadt herum bislang 117 Strecken benannt. Ausgewählt werden sollen laut Verwaltung „etwa 100“. Der Verkehrsausschuss hat am Donnerstag die Mittel für die Versuchsauswertung bereitgestellt.

Wunstorf etwa hat acht Strecken gemeldet, Gehrden sechs. Burgwedel will sich nicht beteiligen – dort haben die Ortsräte vor allem auf Betreiben der CDU-Fraktionen gegen die Teilnahme gestimmt. Ohne Ortsratsbeschlüsse darf jedoch keine Straße ins Versuchsprogramm gelangen.

In Ortsdurchfahrten ist in der Regel kein solch allgemeines Tempolimit erlaubt, wie es im Versuch erprobt werden soll, nur vor Kitas, Schulen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Möglich geworden ist der Versuch durch eine im Frühjahr ins Bundesgesetz aufgenommene Klausel, die das für Versuche drei Jahre gestattet.

Region prüft lokale Voraussetzungen

Die Region muss jetzt die lokalen Voraussetzungen für das Tempolimit prüfen. Im Blick sind viel befahrene Ortsdurchfahrten, die Fußgänger zu den Stoßzeiten nur mit Problemen queren können, und solche Strecken, wo Kinder und Radfahrer gefährdet sind oder wo die Lärmbelastung für Anlieger hoch ist. Noch würden weitere Anmeldungen entgegengenommen, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann der NP.

Die Region will erkunden, wie sich der Anteil von Auto- und Radfahrern auf den dann mit Tempo 30 ausgeschilderten Straßen ändert und wie es sich mit dem Lärm verhält.

Die ersten Tempo-30-Schilder sollen laut Abelmann „spätestens Anfang kommenden Jahres“ stehen. Zuvor soll eine Info-Kampagne auf das Projekt aufmerksam machen. Je nach Entwicklung an den Strecken soll gegebenenfalls auch das Einhalten der Geschwindigkeit kontrolliert werden. Die Verkehrsbeobachtung soll noch in 2021 starten und insgesamt drei Monate dauern. Für die Datenerhebung und deren Auswertung sollen nun bis 2023 im Regionshaushalt 250.000 Euro eingestellt werden. Das beschloss der Verkehrsausschuss bei zwei Gegenstimmen der AfD. Dazu kommen noch Kosten für die Beschilderung. Für einige Zeit sollen auch mobile LED-Tafeln mit Hinweisen an den Ortseingängen stehen – damit die Verkehrsteilnehmer sich an die Tempo-Begrenzung gewöhnen können.

Von Ralph Hübner