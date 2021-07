Hannover

Im Rahmen der Tarifrunde Genossenschaftlicher Großhandel will die Gewerkschaft Verdi erneut Edeka-Lager bestreiken. Am heutigen Montag sollen das Edeka Zentrallager in Lauenau sowie das Lager Braunschweig per ganztägigem Warnstreik weitgehend lahmgelegt werden, teilt die Gewerkschaft mit.

Von den Lagerstandorten aus werden laut Verdi-Sprecher Christoph Vasenthien ein Großteil der Edeka Märkte und Großkunden in Niedersachsen und Bremen beliefert. Somit sei zu Einschränkungen bei der Belieferung von Edeka Märkten sowie dem Edeka-Discounter Netto auch in der Region Hannover zu rechnen – es werde ein 24-Stunden-Streik, in Lauenau „von vier Uhr Montag bis vier Uhr Dienstag“. Das Lager Braunschweig soll ab 0 Uhr streiken. Unklar war laut dem Sprecher am späten Sonntagabend noch, ob weitere Edeka-Lager in den Streik einbezogen werden: „möglicherweise“, hieß es.

Darum geht es

Die bisherigen beiden Verhandlungsrunden brachten laut Verdi keine Annäherung der Tarifparteien. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um sechs Prozent, dabei mindestens 200 Euro mehr für alle Beschäftigen und 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung.

Minimum Inflationsausgleich

Die Arbeitgeber hatten laut Verdi zuletzt angeboten: 1,5 Prozent ab März 2022 (vielleicht auch schon ab September oder erst ab September 2022), und ein Prozent ab November 2022 (vielleicht schon ab Mai 2022 oder erst ab März 2023). Dazu 150 Euro Einmalzahlung im Juli „für Betriebe, denen es gut geht“. Das sei nicht verhandlungsfähig und man werde „Unterhalb der Inflationsrate keinen neuen Tarifvertrag abschließen“.

Von Ralph Hübner